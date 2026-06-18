Le strategie di mercato delle grandi del calcio italiano continuano a svilupparsi tra trattative, valutazioni tecniche e riflessioni dirigenziali. In queste ore l'attenzione si concentra soprattutto su un nome che potrebbe presto animare un derby di mercato tra Juventus e Napoli, mentre sul fronte Milan continuano a far discutere le dinamiche legate alla scelta del nuovo direttore sportivo. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, intervenuto sui principali temi che stanno caratterizzando questa fase preliminare della sessione estiva.

Vicario nel mirino di Juventus e Napoli: sfida aperta per il portiere azzurro

Tra i profili che potrebbero accendere il mercato italiano nelle prossime settimane c'è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana continua infatti a raccogliere estimatori in Serie A e, secondo Gianluca Di Marzio, due delle principali pretendenti sarebbero Juventus e Napoli.

Il giornalista di Sky Sport ha spiegato: "Anche il Napoli segue con interesse il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana Guglielmo Vicario, un profilo monitorato dalla dirigenza azzurra nelle ultime ore. L’interesse della Juventus è un altro fattore da tenere in considerazione".

Una dichiarazione che conferma come il futuro dell'estremo difensore possa trasformarsi in uno dei temi più interessanti dell'estate.

Da un lato la Juventus è alla ricerca di nuove certezze tra i pali e vede in Vicario un portiere già maturo e perfettamente inserito nel contesto internazionale. Dall'altro il Napoli monitora la situazione con attenzione, consapevole che un profilo del genere garantirebbe affidabilità ed esperienza. La valutazione fissata dal Tottenham si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe favorire l'apertura di una vera e propria sfida di mercato tra i due club.

Di Marzio e il caso Milan: 'Una vicenda che lascia perplessi'

Se sul mercato dei calciatori le idee sembrano abbastanza chiare, differente appare la situazione in casa Milan per quanto riguarda l'assetto dirigenziale. Proprio questo tema è stato affrontato da Di Marzio, che non ha nascosto le proprie perplessità sulla gestione della scelta del direttore sportivo.

"Devo dire che quanto sta accadendo in casa rossonera con il ds non inquieta solo il tifoso del Milan ma inquieta proprio il tifoso comune", ha dichiarato il giornalista.

Secondo Di Marzio, la situazione sarebbe piuttosto insolita per gli standard del calcio professionistico moderno. Tradizionalmente, infatti, il rapporto tra direttore sportivo e allenatore rappresenta uno dei pilastri su cui costruire un progetto tecnico credibile e duraturo. Nella maggior parte dei casi è proprio il ds a individuare il tecnico più adatto e a sviluppare con lui una visione condivisa del mercato e della squadra. Per questo motivo il giornalista di Sky Sport si è detto sorpreso dall'ipotesi che Markus Krosche possa aver contribuito alla scelta di Ruben Amorim senza avere ancora la certezza di approdare effettivamente in rossonero.

Di Marzio: 'Atalanta interessata a Gaetano'

Infine Di Marzio ha rivelato un possibile intreccio di mercato fra Cagliari e Atalanta: "Mentre il Cagliari si prepara ad accogliere il giovane Akarakiri e punta Broja, all'Atalanta interessa un giocatore proprio dei rossoblù. Parliamo di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 per il quale ci sarà un incontro con l'entourage nella serata di oggi, mercoledì 17 giugno".