Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e le grandi del calcio italiano continuano a muoversi su più fronti per costruire le rose che affronteranno la prossima stagione. Tra trattative ormai vicine alla conclusione, obiettivi ancora da definire e giovani talenti monitorati con attenzione, le indiscrezioni delle ultime ore stanno delineando scenari particolarmente interessanti. A fare il punto è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha aggiornato la situazione di Inter, Juventus e Torino.

Palestra a un passo dall'Inter: mancano soltanto gli ultimi dettagli

L'Inter sarebbe ormai vicinissima a mettere a segno uno dei colpi più importanti della propria estate. A confermarlo è stato proprio Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra sia ormai arrivata alle battute finali. "La trattativa che tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra è in via di definizione. L'esterno azzurro, l'ultima stagione al Cagliari, è un promesso sposo della squadra di Chivu e in queste ore si sta lavorando sulla definizione degli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali sulla futura rivendita ma non ci sono più dubbi: Palestra vestirà la maglia dell'Inter".

Parole che sembrano chiudere definitivamente una delle vicende più seguite delle ultime settimane e che potrebbero consegnare a Cristian Chivu uno dei prospetti del calcio italiano più luminoso per l'avvenire.

Juventus e Torino guardano al futuro: difesa e giovani nel mirino

Se l'Inter è vicina a chiudere un affare, la Juventus continua invece a lavorare su diversi tavoli. Di Marzio ha infatti rivelato: "Oltre al portiere e all'obiettivo Kolo Muani, la Juventus lavora anche per rinforzarsi in difesa. I bianconeri ballano tra due nomi: Jhon Lucumí e Tarik Muharemovic, entrambi impegnati ai Mondiali, rispettivamente con Colombia e Bosnia".

La ricerca di un difensore centrale resta dunque una priorità per la società bianconera, soprattutto in un'estate che potrebbe vedere importanti cambiamenti nel reparto arretrato, su tutti la possibile cessione di Bremer.

Anche il Torino continua a muoversi con attenzione sul mercato. Secondo Di Marzio: "Il Torino pensa a Lorenzo Amatucci. Il classe 2004 ha fatto molto bene nell'ultima stagione col Las Palmas. In prestito dalla Fiorentina, gli spagnoli hanno il diritto di riscatto per il suo cartellino, ma i viola a loro volta potranno esercitare il contro-riscatto. Al Torino piace, ma serve che apertura per prenderlo con la formula del prestito".