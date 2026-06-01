Il giornalista Gianluca Di Marzio su X ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic e sulle possibili mosse della Juventus in attacco. Le parole del giornalista aprono a un’estate potenzialmente di svolta per i bianconeri, con il rinnovo del centravanti serbo tutt’altro che scontato. Sempre Di Marzio ha poi dato aggiornamenti sul futuro di Carlos Augusto nell'Inter.

Vlahovic, rinnovo senza ottimismo: la Juventus guarda a Kolo Muani

Di Marzio ha quindi scritto: "Nei prossimi giorni è in programma un nuovo e ultimo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic per discutere del rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, attualmente in scadenza al 30 giugno prossimo, anche se non c'è ottimismo per la permanenza del classe 2000"

Un messaggio che lascia trasparire una distanza ancora significativa tra le parti e che alimenta l’ipotesi di una separazione a fine stagione.

In questo contesto, la Juventus avrebbe già iniziato a muoversi sul mercato, riaprendo i contatti con Kolo Muani. Il centravanti francese, di rientro al PSG dopo l’annata al Tottenham, potrebbe rappresentare una soluzione concreta per il nuovo corso offensivo bianconero. Il suo cartellino sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata accessibile in caso di cessione di Vlahovic.

Inter, Di Marzio: 'Carlos Augusto ha ammorbidito la sua posizione, specie dopo il confronto con Chivu'

Anche in casa Inter arrivano aggiornamenti significativi sempre firmati Di Marzio, questa volta legati a Carlos Augusto. Il terzino brasiliano, inizialmente orientato verso un possibile addio, potrebbe ora rientrare nei piani tecnici del club nerazzurro grazie all’intervento di Cristian Chivu, che lo considera ancora parte integrante del progetto.

Il giornalista ha quindi scritto: "Da scrivere il futuro di Carlos Augusto, non ancora certo di rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Dopo la fine del campionato, infatti, l'idea del giocatore era quella di partire. Ora però la sua posizione è più morbida, dopo che Cristian Chivu gli ha fatto capire di considerarlo ancora parte del suo progetto"

Il cambio di scenario è significativo: nelle scorse settimane il nome del giocatore era stato accostato anche alla Roma in una possibile operazione legata a Manu Koné, ma oggi la permanenza all’Inter appare una possiiblità nuovamente concreta.