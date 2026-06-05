La Juventus fa sul serio per Alexander Sorloth. È questa una delle principali indiscrezioni emerse nelle ultime ore e rilanciate da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l'Originale. Secondo il giornalista inoltre, la permanenza di Lukaku a Napoli potrebbe essere possibile grazie ad Allegri, mentre a Milano la candidatura di Slot per la panchina dei rossoneri starebbe svanendo.

Contatti diretti e il gradimento di Spalletti

Stando alle informazioni riportate da Di Marzio, la scorsa settimana alcuni dei massimi dirigenti della Juventus avrebbero effettuato un blitz in Norvegia per incontrare gli agenti di Sorloth e comprenderne la disponibilità a trasferirsi a Torino.

Un passaggio significativo che confermerebbe la volontà della Vecchia Signora di approfondire la pista che porta al classe 1995. Non solo. Anche Luciano Spalletti avrebbe deciso di muoversi personalmente, contattando telefonicamente l'attaccante. Una conversazione informale che avrebbe lasciato il tecnico toscano particolarmente colpito dalla personalità e dall'atteggiamento del giocatore, al punto da rafforzare la convinzione di puntare proprio sull'attaccante norvegese per il futuro.

Napoli e Milan, scenari ancora aperti

Nel corso del suo intervento, Di Marzio ha affrontato anche il tema Romelu Lukaku, smentendo di fatto chi considera già conclusa l'esperienza del belga al Napoli. Il giornalista ha ricordato come Massimiliano Allegri sia da tempo un estimatore dell'ex Chelsea, tanto da aver provato a portarlo alla Juventus insieme a Giovanni Manna negli anni passati.

Inoltre, l'allenatore sarebbe rimasto favorevolmente impressionato dalla condizione fisica mostrata dall'attaccante nell'ultima amichevole disputata con il Belgio. Per questo motivo, secondo Di Marzio, nessuna decisione definitiva sarebbe stata ancora presa.

Sul fronte Milan, invece, si registrano novità per la panchina: Arne Slot potrebbe infatti uscire dalla corsa. L'olandese reduce dall'esonero al Liverpool, stando alle indiscrezioni del giornalista di Sky, preferirebbe prendersi del tempo prima di scegliere una nuova destinazione. Una scelta che restringerebbe il ventaglio delle opzioni per Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, con Mauricio Pochettino e Oliver Glasner che resterebbero tra i principali candidati per guidare i rossoneri.