A fare il punto sui principali dossier aperti da Juventus, Inter, Milan e Napoli è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha fornito aggiornamenti significativi sui fronti più caldi del momento.

Juventus-Vlahovic, tutto fermo. Il Milan continua a valutare Özek

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. L'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato aveva alimentato le speranze di chi immaginava una possibile riapertura del dialogo tra il club e l'attaccante serbo, ma al momento non sembrano esserci segnali in questa direzione.

Di Marzio ha infatti spiegato: "La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus difficilmente cambierà nell'immediato a prescindere dall'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Al momento, non c'è nessun segnale su una possibile riapertura, dunque la situazione non cambia".

Nel frattempo il Milan continua a lavorare sul fronte dirigenziale. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, il club rossonero non avrebbe ancora individuato il profilo definitivo a cui affidare il ruolo del ds. Su questo argomento Di Marzio ha fatto sapere: "Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo rossonero, resiste il nome di Devin Özek, svincolato dopo l'ultima esperienza al Fenerbahce.

Il dirigente ha diverse richieste ma è tra i primi nomi della lista per il club lombardo: il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva".

Napoli-Gila, nuovi contatti in arrivo. Frattesi resta nel mirino del Nottingham

Sul fronte Napoli, invece, il nome più caldo continua a essere quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato e la trattativa potrebbe entrare in una fase decisiva nei prossimi giorni. Di Marzio ha infatti rivelato: "Sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e Mario Gila. Il difensore ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste, perciò la situazione è delicata: lo spagnolo ha ancora un anno di contratto.

Non c'è ancora l'accordo con il Napoli, ma gli azzurri proveranno a stringere in settimana per poi presentare un'offerta alla Lazio".

Chi potrebbe invece lasciare l'Italia è Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter continua ad avere estimatori in Premier League e il Nottingham Forest sembra intenzionato a fare sul serio. Sempre Di Marzio ha spiegato: "Il Nottingham Forest mantiene vivo l'interesse per Frattesi e prepara un'offerta da 25 milioni più bonus. L'Inter, però, ha fissato il prezzo intorno ai 30 per il centrocampista. Frattesi resta un profilo apprezzato dal Nottingham Forest". Una distanza economica non insormontabile che potrebbe rendere il mediano romano uno dei protagonisti delle prossime settimane di mercato.