Il Belgio ha mostrato la propria forza in vista dei prossimi Mondiali di calcio, imponendosi con un netto 5-0 sulla Tunisia in un'amichevole di preparazione. L'incontro, disputato sabato 6 giugno 2026 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, ha visto i Diavoli Rossi di Rudi Garcia dominare dall'inizio alla fine. Questa prestazione ha confermato le ambizioni della squadra, evidenziando solidità difensiva e capacità offensiva.

La formazione belga ha aperto le marcature nel primo tempo, al 28', con Leandro Trossard, che ha sfruttato un preciso cross di Jérémy Doku.

Il Belgio ha mantenuto il controllo del gioco. Nella ripresa, la squadra ha dilagato. Al 53', Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha raddoppiato di testa su assist di Youri Tielemans. Poco dopo, la Tunisia è rimasta in dieci per un'espulsione a seguito di un fallo su Doku, episodio che ha spianato la strada ai padroni di casa.

La goleada si completa

Al 65', Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha siglato il terzo gol con un tiro dalla distanza. Nel finale, il tecnico Garcia ha dato spazio a Dodi Lukebakio e Nicolas Raskin, che si sono rivelati decisivi: Lukebakio ha firmato il quarto gol all'85', mentre Raskin ha chiuso i conti con la quinta rete due minuti più tardi. Anche Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è sceso in campo nella ripresa, contribuendo alla pressione offensiva.

Verso i Mondiali: preparazione e calendario

Con questa vittoria, il Belgio si prepara per la partenza verso Seattle, dove allestirà la propria base per il Mondiale. Il debutto è previsto il 15 giugno contro l'Egitto a Seattle, seguito dagli incontri con l'Iran il 21 giugno a Los Angeles e la Nuova Zelanda il 27 giugno a Vancouver. La prestazione ha offerto indicazioni importanti sulla qualità e profondità della rosa belga. L'amichevole ha permesso di testare la tenuta difensiva; Garcia ha optato per una difesa a quattro con Thomas Meunier, Timothy Castagne, Brandon Mechele e Nathan Ngoy.