Domenico Tedesco è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Bologna. La società rossoblù ha scelto il tecnico calabrese, classe 1985, per guidare la squadra, con un contratto biennale e opzione per un terzo anno a favore del club. La decisione segue l’addio di Vincenzo Italiano, che aveva lasciato il club dopo aver conquistato la Coppa Italia.

La dirigenza del Bologna, con il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori in prima linea, aveva già valutato Tedesco due anni fa, quando era alla guida della nazionale belga. Allora la scelta ricadde su Italiano.

Ora, dopo l’esperienza in Turchia sulla panchina del Fenerbahçe, culminata con l'esonero ad aprile, nonostante una media di due punti a partita e la vittoria di una Supercoppa, Tedesco si prepara alla sua prima avventura nel calcio italiano da capo allenatore.

Un percorso internazionale e una visione moderna

Nato a Rossano, in Calabria, ma cresciuto in Germania, Tedesco, che compirà 41 anni a settembre, vanta un solido background accademico: laurea in ingegneria e master. Nel 2013, a soli 27 anni, ha preso la decisione di scommettere sul calcio, lasciando il suo impiego presso Daimler, dove si occupava dell’acustica delle automobili Mercedes. Le prime esperienze nel calcio lo hanno visto impegnato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim.

Il grande salto è arrivato nel 2017 con la prima panchina da capo allenatore all'Erzgebirge Aue, nella seconda divisione tedesca, dove ha conquistato una salvezza in corsa. Da lì, la chiamata dello Schalke 04 per l’annata 2017-18, dove ha centrato un sorprendente secondo posto in Bundesliga e la conseguente qualificazione alla Champions League al primo colpo. Il suo percorso internazionale lo ha poi portato allo Spartak Mosca, al Lipsia (con cui ha vinto la Coppa di Germania) e, dal 2023 al 2025, è stato commissario tecnico del Belgio, prima dell'esperienza al Fenerbahçe e ora l'approdo in Italia.

La duttilità tattica e le prospettive per il Bologna

Dal punto di vista tattico, Tedesco è un tecnico riconosciuto per la sua duttilità.

Nelle sue esperienze in Germania, in particolare con il Lipsia, si è imposto schierando la squadra con il modulo 3-4-2-1. Negli ultimi due anni, invece, il 4-2-3-1 è stato il sistema di gioco più frequentemente utilizzato, un assetto che garantirebbe continuità con quanto visto a Bologna sotto le gestioni di Thiago Motta e Vincenzo Italiano.

Il Bologna punta su un profilo giovane e ambizioso, già vincente in diversi contesti europei. L'ingaggio di Tedesco, al suo esordio assoluto nel calcio italiano, è in linea con la volontà del club di proseguire su una strada di crescita e innovazione. Il nuovo allenatore avrà il compito di consolidare i risultati e portare la sua esperienza internazionale in una piazza che si è ritagliata un ruolo di rilievo nel calcio italiano.

Il contratto biennale firmato da Tedesco scadrà il 30 giugno 2028, con un’opzione per estendere l’accordo fino al 2029. Lo stipendio si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, bonus inclusi. Per il tecnico, nato in Italia ma cresciuto e formatosi in Germania, questa è una nuova e stimolante sfida, un ritorno alle origini nel campionato italiano.