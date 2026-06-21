Il mercato continua a intrecciarsi con le valutazioni tecniche che accompagneranno l'inizio della nuova stagione. In casa Juventus ad esempio, il destino di Douglas Luiz sarebbe tutto da scrivere, mentre l'Inter avrebbe alzato l'offerta per uno dei grandi obiettivi dell'estate. Attenzione anche alla Roma, alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne e pronta a inserirsi nella trattativa con l'Atalanta per Bellanova.

Douglas Luiz riparte da Spalletti: il brasiliano avrà una nuova occasione

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Albanese nel corso di un intervento su YouTube, il centrocampista brasiliano sarebbe destinato a ripartire da Torino con nuove prospettive dopo la stagione trascorsa in prestito in Premier League.

La vera novità riguarda l'approccio che dovrebbe avere nei suoi confronti Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, vedrebbe in Douglas Luiz caratteristiche particolarmente adatte alla propria idea di calcio. Qualità nella costruzione del gioco, capacità di gestire il possesso e visione negli spazi sarebbero elementi considerati preziosi dall'allenatore juventino, che avrebbe intenzione di valutare personalmente il giocatore durante il ritiro estivo.

Per il brasiliano si tratterà del primo confronto diretto con Spalletti e, allo stesso tempo, di una grande occasione per dimostrare di poter diventare una risorsa importante nella nuova Juventus. La sensazione è che il suo destino sia tutt'altro che deciso e che le prossime settimane possano risultare decisive per definire il suo ruolo all'interno del progetto tecnico.

Inter su Curtis Jones, mentre la Roma valuta Bellanova

Nel frattempo l'Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Liverpool per Curtis Jones. I nerazzurri sarebbero passati da una proposta da 20 milioni di euro a una da 25 milioni, segnale evidente della volontà di chiudere l'operazione.

Al momento, però, la distanza tra le parti resisterebbe. I Reds continuano infatti a valutare il centrocampista inglese almeno 30 milioni di euro, chiedendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Sul fronte Roma, invece, prende quota una nuova candidatura per la corsia destra. I giallorossi avrebbero inserito nella propria lista anche Raoul Bellanova, reduce da stagioni piuttosto discontinue ma ancora considerato uno dei prospetti italiani nel ruolo. L'Atalanta non escluderebbe una cessione, ma partirebbe da una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Una cifra importante per i parametri del mercato italiano e che potrebbe complicare i piani della Roma. Discorso diverso per il Fulham, società che avrebbe manifestato interesse per il laterale e che, grazie alla maggiore disponibilità economica garantita dalla Premier League, potrebbe affondare il colpo con maggiore facilità.