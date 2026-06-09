Denzel Dumfries è ormai prossimo a vestire la maglia del Real Madrid. Il difensore olandese ha già superato le visite mediche e firmato un contratto quadriennale, preparandosi a lasciare l'Inter. Il club spagnolo ha infatti deciso di esercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve, ma l'accordo tra le parti è già stato definito.

La notizia del trasferimento di Dumfries ha generato grande entusiasmo anche nel suo club d'origine, il VV Smitshoek. La società olandese ha celebrato il traguardo raggiunto dal proprio ex giocatore con un messaggio pubblico, corredato da una foto di un giovane Dumfries.

"Da Smitshoek al Santiago Bernabéu. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio al VV Smitshoek, calcando per otto anni i campi con il nostro settore giovanile e sognando di raggiungere i massimi livelli. Oggi Denzel Dumfries firma per il Real Madrid. Un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante e un'ispirazione per tutti i giovani che si allenano e giocano con noi ogni settimana. Da qualche parte, i sogni iniziano. Per Denzel è iniziato qui, al VV Smitshoek. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha realizzato e gli auguriamo il meglio a Madrid", si legge nel post.

Il percorso di Denzel Dumfries e il suo ruolo all'Inter

Dumfries, difensore olandese trentenne, è stato un elemento fondamentale per l'Inter nelle scorse stagioni.

Ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di due finali di Champions League nelle ultime quattro edizioni. Riconosciuto per la sua propensione offensiva e l'abilità nell'inserirsi sulla fascia destra, Dumfries si è distinto anche per la sua notevole fisicità e la presenza costante nell'area avversaria. Dopo essersi messo in luce nel PSV, ha militato per cinque stagioni con la maglia nerazzurra, affermandosi anche come titolare nella nazionale dei Paesi Bassi.

Il passaggio al Real Madrid rappresenta per Dumfries una nuova sfida in una delle squadre più prestigiose d'Europa. Il club spagnolo ha scelto di investire su di lui per rafforzare la fascia destra, potendo contare su un giocatore esperto.

Le sue caratteristiche, quali la spinta offensiva e l'imponente presenza fisica, lo rendono un profilo distintivo rispetto ai suoi predecessori nel ruolo.

L'impatto del trasferimento e il messaggio del VV Smitshoek

L'annuncio del trasferimento di Dumfries al Real Madrid è stato accolto con grande entusiasmo anche dal VV Smitshoek, la società dove il calciatore ha iniziato la sua carriera. Il messaggio di congratulazioni pubblicato dal club olandese evidenzia l'orgoglio per il percorso compiuto da Dumfries e il valore di esempio che egli rappresenta per i giovani calciatori. Il difensore ha prontamente ringraziato pubblicamente il suo ex club per il sostegno ricevuto.

In attesa dell'ufficialità, Dumfries si prepara dunque a una nuova avventura nella Liga spagnola. Qui avrà l'opportunità di confrontarsi con un campionato di altissimo livello e di proseguire una carriera già ricca di successi e soddisfazioni personali.