A tenere banco in questi giorni nella Capitale è soprattutto la situazione di Paulo Dybala, il cui contratto con la Roma si avvicina alla scadenza senza che sia stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che starebbe attirando l'attenzione di diversi club, tra cui Juventus e Napoli. Nel frattempo, anche il Milan guarda con una certa apprensione agli sviluppi legati a Mike Maignan, tornato nel mirino del Chelsea dopo i tentativi già registrati nei mesi scorsi.

Dybala tra Roma, Juventus e Napoli: il rinnovo resta un rebus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Paulo Dybala sarebbe tutt'altro che definito.

Lo stallo nelle trattative tra la Roma e l'entourage dell'argentino per il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, avrebbe inevitabilmente acceso l'interesse di diversi club italiani. Dopo il contatto avvenuto la scorsa settimana tra un membro dello staff della "Joya" e la Juventus, anche il Napoli starebbe valutando concretamente la possibilità di inserirsi nella corsa al fantasista argentino. Il profilo dell'ex bianconero continua infatti a essere considerato di assoluto livello e rappresenterebbe un'opportunità difficilmente ignorabile qualora dovesse realmente liberarsi a parametro zero.

La strategia del club partenopeo sarebbe però molto chiara. Pur apprezzando le qualità tecniche del giocatore, la dirigenza azzurra non sembrerebbe intenzionata ad assumersi impegni a lungo termine e sarebbe pronta a mettere sul tavolo soltanto un contratto annuale.

Una proposta che consentirebbe al Napoli di contenere i rischi economici legati all'età e alle condizioni fisiche del calciatore ma che allo stesso tempo sarebbe davvero conveniente per Dybala.

Maignan, il Chelsea torna alla carica: il Milan osserva con attenzione

Se a Roma il tema principale riguarda i rinnovi, a Milano si torna invece a parlare del futuro di Mike Maignan. Gli spettri che avevano accompagnato il mercato invernale starebbero infatti riaffiorando con forza nelle ultime ore. Il Chelsea avrebbe nuovamente manifestato interesse per il portiere francese, effettuando un primo sondaggio per comprendere la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Premier League. Un approccio che conferma come l'estremo difensore rossonero continui a essere considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo.

La situazione societaria vissuta dal Milan nelle ultime settimane e alcune incertezze legate alla programmazione futura potrebbero inoltre influire sulle valutazioni del giocatore. Maignan, che in passato aveva sempre dato priorità alla permanenza in rossonero, potrebbe questa volta prendere maggiormente in considerazione la possibilità di affrontare una nuova esperienza professionale in Inghilterra.