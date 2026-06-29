È ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. L'italiano ha firmato un contratto triennale fino al 2029. Per Maresca è un ritorno agli Sky Blues, dove ha già lavorato due stagioni: una con le giovanili e una come collaboratore di Guardiola. La nomina segue le dimissioni dal Chelsea (dicembre 2025).

Nelle prime dichiarazioni, Maresca ha definito l'opportunità "straordinaria" e il City "una situazione da sogno per un allenatore" grazie alla stabilità. Ha espresso la volontà di "vincere, giocare un bel calcio e godersi la pressione del Manchester City".

Il benvenuto e la reazione del Chelsea

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha accolto Maresca con un "Bentornato a casa". Ha sottolineato che Enzo "eredita una rosa e un’organizzazione calcistica adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile", evidenziando come il tecnico porti "personalità, passione e intelligenza".

Il Chelsea ha comunicato un accordo per un compenso economico dal Manchester City e da Maresca, esprimendo delusione per le dimissioni inaspettate dell'allenatore nel dicembre 2025.

Il percorso di Maresca e la visione del City

Maresca torna ai Citizens per la terza volta. Dopo aver guidato la seconda squadra nel 2020 e, dopo una parentesi al Parma, essere tornato nel 2022 come collaboratore di Guardiola, il suo ingaggio è stato finalizzato con un pagamento di 20 milioni di euro al Chelsea.

Maresca ha elogiato la gestione del Manchester City come "impeccabile", definendola "innovativa, pianificata e mirata". Ha aggiunto che per un allenatore "è una situazione ideale" che offre la "continuità" necessaria.

Il Manchester City, forte dei successi con Guardiola, affida a Maresca il compito di dare continuità alla traiettoria vincente. Conosce l'ambiente e condivide filosofia e ambizioni della società.