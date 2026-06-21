La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Claudio Filippi, 61 anni, come nuovo preparatore dei portieri. L'annuncio, atteso nei prossimi giorni, conferma l'accordo raggiunto con l'esperto tecnico, reduce dalla sua ultima stagione al Milan. Filippi ha scelto di non seguire Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura al Napoli, preferendo accettare la proposta del direttore sportivo viola Fabio Paratici, con il quale aveva già collaborato ai tempi della Juventus. Questa mossa strategica sottolinea l'intenzione del club di rafforzare il proprio staff con figure di comprovata esperienza.

Claudio Filippi: un profilo di grande esperienza e professionalità

Claudio Filippi è un nome di spicco nel panorama calcistico italiano, riconosciuto per la sua lunga e proficua carriera come preparatore dei portieri. Ha ricoperto questo ruolo per anni alla Juventus, dove ha lavorato a stretto contatto con Massimiliano Allegri, e più recentemente ha messo la sua vasta esperienza al servizio del Milan. La sua decisione di approdare alla Fiorentina segna un nuovo, importante capitolo professionale, portando a Firenze un bagaglio tecnico di primissimo livello e una metodologia di lavoro consolidata.

Il contesto viola: rinnovamento tecnico e ambizioni future

L'ingaggio di Claudio Filippi si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento tecnico per la Fiorentina.

Con Fabio Grosso alla guida della prima squadra e il direttore sportivo Fabio Paratici impegnato nel rafforzamento complessivo dello staff, l'arrivo di un professionista del calibro di Filippi è un segnale chiaro delle ambizioni del club. La società viola intende infatti investire significativamente nella crescita e nella preparazione del reparto portieri, considerato un elemento cruciale per la stabilità difensiva e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Il ruolo chiave del rapporto con Fabio Paratici

Nonostante la recente collaborazione con Massimiliano Allegri al Milan, la scelta di Claudio Filippi di unirsi alla Fiorentina è stata fortemente influenzata dal suo solido legame professionale con il direttore sportivo Fabio Paratici.

Il rapporto di fiducia e stima reciproca, consolidato durante la loro comune e fruttuosa esperienza alla Juventus, ha giocato un ruolo determinante nella sua decisione di approdare a Firenze. Questa scelta strategica evidenzia la volontà della Fiorentina di affidarsi a figure consolidate e di alto profilo, capaci di apportare un contributo significativo allo sviluppo tecnico della squadra.