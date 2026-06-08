La Fiorentina ha ufficializzato la nomina di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra, con un contratto fino al 2028 e un ingaggio di 1,2 milioni di euro annui. L’annuncio, diffuso tramite i canali ufficiali del club, segna l’inizio di una nuova fase per la società viola, che punta a rilanciarsi dopo una stagione difficile.

Il presidente Giuseppe Commisso ha espresso grande soddisfazione per la scelta, dichiarando: "Fabio non è soltanto un campione del mondo; è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati.

Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità". Il club ha accolto Grosso con entusiasmo, sottolineando la sua competenza e freschezza.

Le parole di Fabio Grosso

Fabio Grosso ha ringraziato la società, in particolare il presidente Commisso e sua madre, affermando: "Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione.

Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare".

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Fabio Grosso ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2013 nel settore giovanile della Juventus. Il suo debutto come tecnico di prima squadra è avvenuto nel 2017 con il Bari in Serie B. Successivamente ha guidato diverse squadre, tra cui Olympique Lione, Frosinone e Sassuolo, ottenendo due promozioni dalla Serie B alla Serie A e, nell’ultima stagione con il Sassuolo, centrando un undicesimo posto in classifica da neopromosso.

Il profilo del nuovo tecnico e le prospettive viola

La scelta di Fabio Grosso rappresenta per la Fiorentina un investimento su un tecnico che ha dimostrato capacità di gestione e crescita, sia in Italia che all’estero.

Il suo percorso, iniziato nei settori giovanili e proseguito con esperienze in Serie B e in Ligue 1, testimonia una crescita costante e una mentalità aperta alle sfide. La società viola, dopo una stagione complicata, punta su entusiasmo e competenza per rilanciarsi in Serie A, affidandosi a un allenatore che ha già saputo ottenere risultati importanti con squadre neopromosse.

Il nuovo ciclo che si apre con Grosso alla guida della Fiorentina sarà seguito con attenzione da tifosi e addetti ai lavori, che attendono di vedere come il tecnico saprà trasmettere la sua filosofia di gioco e il suo approccio professionale a una squadra desiderosa di tornare protagonista.