Il Real Madrid ha ufficialmente confermato la rielezione di Florentino Pérez alla presidenza del club, un incarico di grande prestigio che ricoprirà ora fino al 2030. L'annuncio, avvenuto nella notte tra il sette e l’otto giugno, segna l'inizio dell'ottavo mandato per il dirigente. Questa riconferma evidenzia un ampio e trasversale consenso tra i soci della società sportiva, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader indiscusso alla guida di una delle istituzioni calcistiche più importanti a livello mondiale.

La schiacciante vittoria elettorale e le dichiarazioni del presidente

Le recenti elezioni, che hanno visto una significativa partecipazione dei soci, hanno riconfermato Florentino Pérez con una vittoria schiacciante e inequivocabile. Per la prima volta dal 2009, Pérez aveva affrontato la sfida dell'imprenditore Enrique Riquelme, ma il risultato finale ha evidenziato un sostegno massiccio e senza precedenti da parte dell'elettorato del club. Subito dopo l'ufficializzazione dei dati, il presidente, all'età di 79 anni, ha espresso con orgoglio la sua profonda soddisfazione per l'esito delle votazioni. “Abbiamo trionfato in tutte le fasce demografiche degli elettori, il che significa in ogni singola fascia d’età, e abbiamo raggiunto il secondo miglior risultato nella storia del club”, ha dichiarato Pérez, sottolineando con enfasi la portata storica e la legittimità del suo successo.

Un nuovo ciclo di leadership e stabilità per il club merengue

Questo nuovo mandato, che si estenderà per un periodo considerevole fino al 2030, rappresenta un prolungamento strategico e significativo della leadership di Pérez alla guida del Real Madrid. La sua continuità alla presidenza promette non solo stabilità gestionale, ma anche la prosecuzione dei grandi progetti sportivi e infrastrutturali che hanno caratterizzato le sue precedenti gestioni. Un gesto di sportività e rispetto istituzionale ha caratterizzato il momento precedente all'annuncio ufficiale: l'avversario di Pérez, infatti, ha prontamente inviato le sue congratulazioni, riconoscendo l'esito della consultazione elettorale e contribuendo a un clima di reciproca stima.

I dettagli delle operazioni di voto

Le operazioni di voto si sono svolte domenica sette giugno, in un clima di grande attesa e partecipazione da parte dei soci aventi diritto. I membri del club si sono recati presso il padiglione di basket della Ciudad Deportiva di Valdebebas, un luogo simbolo per la società, dove le urne sono rimaste aperte per un'intera giornata, garantendo a tutti la possibilità di esprimere la propria preferenza. Le votazioni sono iniziate alle ore 09:00 e si sono concluse alle 20:00. L'esito finale ha visto Pérez prevalere nettamente su Enrique Riquelme, consolidando ulteriormente la sua posizione di vertice con un incarico che lo vedrà alla guida del prestigioso club madrileno per i prossimi anni, fino al 2030, promettendo continuità e visione futura.