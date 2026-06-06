Il Foggia punta su Emilio Longo per guidare la squadra rossonera nella prossima stagione di Serie C. Il tecnico salernitano ha trovato l’intesa con la società, ma l’ufficialità sarà possibile solo dopo la conferma della riammissione al campionato .L'allenatore lascerà dunque il Crotone dopo due stagioni, concluse con la disputa dei playoff senza particolare fortuna. In caso di iscrizione al campionato di Serie C i calabresi dovranno trovare un nuovo tecnico.

Emilio Longo scelto per guidare il Foggia

L’accordo, confermato dallo stesso Longo a CalcioFoggia.It, prevede che l’ufficialità arrivi solo dopo la certezza matematica della riammissione in Serie C, condizione imprescindibile per il tecnico.

"Sì è vero. Abbiamo raggiunto un accordo di massima”.

La conferma dello staff dirigenziale

Oltre a Longo, il Foggia riparte dalle certezze dirigenziali. Giovanni Francavilla sarà il Direttore Generale, Peppino Pavone supervisionerà l’area tecnica e Enzo De Vito guiderà il settore sportivo. Quest’ultimo, amico di lunga data della famiglia Casillo e di Pavone, porta esperienza e continuità al club. La società punta così a un organigramma stabile per affrontare con sicurezza la nuova stagione.

Attesa per la riammissione in Serie C

L’ufficialità del tecnico e di alcune figure dirigenziali resta legata alla riammissione del Foggia in Serie C. La società attende il via libera per formalizzare contratti e iniziare la programmazione definitiva.

Longo ha espresso entusiasmo per la piazza, sottolineando come la sua disponibilità sia condizionata dalla certezza della categoria, confermando l’intento di costruire un progetto solido e competitivo.

Crotone, si lavora all'iscrizione al campionato

Il Crotone che andrà a perdere il suo allenatore dovrà prima di tutto lavorare all'iscrizione al torneo di Lega Pro 2026-2027. La società non sta attraversando un bel periodo sotto l'aspetto economico e anche questo passaggio, un tempo scontato, vede il club interamente concentrato sulla buona riuscita. Solamente dopo il 16 giugno, termine ultimo, si potrà tornare a parlare di programmazione e nuova guida tecnica. Sono prevedibili anche delle cessioni per fare cassa e permettere al club di finanziare il calciomercato estivo.