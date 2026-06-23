La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore responsabile della prima squadra. La notizia, attesa, è stata confermata da una nota del club biancoceleste, sancendo l’inizio di una nuova fase tecnica per la società.

Nel comunicato, la società ha dichiarato di “aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso”. La Lazio ha espresso soddisfazione per l’accordo, confidando nelle qualità del nuovo tecnico: “La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi”.

Gattuso subentra a Sarri: un nuovo capitolo per la panchina biancoceleste

Gattuso prende il posto lasciato vacante da Maurizio Sarri, il cui rapporto con la Lazio si era concluso. Il club ha scelto un profilo di esperienza e carattere, affidando la guida a un tecnico noto per determinazione e approccio diretto. L’arrivo di Gattuso rappresenta una scelta chiara per rilanciare le ambizioni della Lazio per la prossima stagione. La società ha ribadito la fiducia nel nuovo tecnico, considerandone l'esperienza un valore aggiunto per il gruppo e i traguardi.

Il percorso e i dettagli contrattuali di Gattuso

Prima della Lazio, Gennaro Gattuso aveva avuto una breve esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo il rapporto con il precedente selezionatore.

La sua avventura si era interrotta per la mancata qualificazione al Mondiale, ma è ora pronto a rilanciarsi in Serie A.

Gattuso guiderà la Lazio per le prossime due stagioni, con opzione per un’ulteriore annata. Il contratto prevede una remunerazione di circa 1,5 milioni di euro a stagione. Il tecnico eredita la panchina lasciata da Maurizio Sarri, che ha risolto il proprio legame con la società per un altro club di Serie A. La scelta di Gattuso segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Lazio, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato.