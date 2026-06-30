Rientro amaro per la nazionale tedesca a Winston-Salem, dopo l’eliminazione ai rigori subita dal Paraguay nei Mondiali. Il viaggio da Boston, ritardato di quasi due ore, ha amplificato il clima di delusione. Allo sbarco notturno, dirigenti come Bernd Neuendorf, Andreas Rettig e Rudi Völler (con la moglie Sabrina) sono scesi per primi, seguiti dal commissario tecnico Julian Nagelsmann e dal suo staff. Tra i giocatori, Jamal Musiala è stato il primo a farsi vedere, ma tutti avevano lo sguardo basso e nessuno ha rilasciato dichiarazioni, segno di un’atmosfera cupa.

La delusione per l’uscita prematura era palpabile. Una conferenza stampa è prevista al campus della Wake Forest University; i giocatori sono liberi di tornare a casa. Rudi Völler ha espresso pieno sostegno a Julian Nagelsmann: "Rimane un allenatore di assoluto livello. È l’uomo giusto per proseguire. Ci siederemo a un tavolo nei prossimi giorni e poi vedremo. È la persona giusta al posto giusto".

La sconfitta ai rigori contro il Paraguay

L’eliminazione della Germania è giunta al termine di una partita intensa, conclusasi sull’1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari. Le reti di Julio Enciso per il Paraguay (al 42’) e Kai Havertz per la Germania (al 54’) avevano mantenuto l’equilibrio. Ai calci di rigore, l’errore decisivo di Tah ha spianato la strada a José Canale, che ha realizzato il penalty della vittoria sudamericana.

Il Paraguay, guidato dal ct Gustavo Alfaro, ha resistito al predominio tedesco nel possesso palla (solo 17% ma vantaggio meritato), affidandosi a una difesa compatta e a efficaci ripartenze, puntando alla serie finale. La Germania, pur controllando il gioco, non è riuscita a concretizzare le occasioni.

Il futuro della panchina tedesca

Questa sconfitta rappresenta un ulteriore passo falso per la Germania in una grande competizione, confermando le difficoltà degli ultimi anni. Il Paraguay, invece, prosegue il suo cammino con fiducia, forte delle vittorie già ottenute contro Argentina e Brasile nelle qualificazioni, dimostrando grande solidità e spirito di sacrificio. La prestazione dei sudamericani, con Enciso e Canale protagonisti, ha evidenziato la loro capacità di affrontare avversari di alto livello senza timori reverenziali.

Il futuro della panchina tedesca rimane al centro del dibattito, ma le parole di Völler sembrano confermare la fiducia in Julian Nagelsmann. Incontri sono attesi nei prossimi giorni per valutare la situazione e pianificare il percorso della nazionale, in un clima ancora segnato dalla delusione per l’eliminazione, ma anche dalla volontà di ripartire con rinnovata determinazione.