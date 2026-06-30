La sfida tra Germania e Paraguay, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si è conclusa con il punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari, rendendo così necessario il ricorso ai tempi supplementari. L'incontro, disputato a Foxborough, è il primo di questa fase a eliminazione diretta a prolungarsi oltre i novanta minuti di gioco.

Il Paraguay ha conquistato il vantaggio poco prima dell'intervallo grazie a una rete di Julio Enciso, che ha capitalizzato una delle poche occasioni da gol in una partita caratterizzata da grande equilibrio e scarse opportunità per entrambe le formazioni.

La Germania ha poi trovato il pareggio nella ripresa con Kai Havertz, ristabilendo la parità e mantenendo vive le proprie speranze di qualificazione al turno successivo.

La prima gara ai supplementari nella fase a eliminazione diretta

Fino a questo momento del torneo, tutte le altre partite della fase a eliminazione diretta si erano decise entro i novanta minuti regolamentari. In particolare, sia il Canada che il Brasile avevano segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero delle rispettive gare, evitando così di dover affrontare i tempi supplementari. Germania e Paraguay, invece, sono state costrette a proseguire oltre il novantesimo minuto per determinare quale delle due squadre avrebbe avuto accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo.

L'andamento del match e i protagonisti in campo

La gara si è svolta in un clima di elevata tensione agonistica, con entrambe le formazioni impegnate a non concedere spazi preziosi agli avversari. Il Paraguay è riuscito a sfruttare una delle rare occasioni create, portandosi in vantaggio con Julio Enciso poco prima della conclusione del primo tempo. La Germania, nonostante le evidenti difficoltà nel trovare varchi nella solida difesa avversaria, è riuscita a riequilibrare il risultato grazie alla rete di Kai Havertz. La partita, complessivamente povera di grandi emozioni e azioni spettacolari, si è così avviata verso i tempi supplementari, lasciando ancora aperto il verdetto finale e la possibilità di accedere al turno successivo dei Mondiali.