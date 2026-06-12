Alla vigilia dell'atteso esordio degli Stati Uniti nella Coppa del Mondo 2026, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha scelto un approccio inedito: nessun discorso motivazionale particolare, ma un invito ai suoi giocatori a scendere in campo con leggerezza e spensieratezza. La nazionale statunitense affronterà il Paraguay allo stadio di Los Angeles, in una gara che segna il ritorno della squadra di casa a un debutto mondiale negli Stati Uniti dopo oltre trent'anni.

Pochettino ha spiegato chiaramente la sua filosofia alla vigilia della partita, sottolineando l'importanza di non lasciarsi schiacciare dalle aspettative: “Se non sono pronti a questo punto, mi dispiace, è impossibile far miracoli”.

Il tecnico argentino ha invitato i suoi a “giocare come bambini. Senza pressione, senza responsabilità”. Nessuna anticipazione sulla formazione titolare è stata fornita, anche se Pochettino ha confermato di aver già preso tutte le decisioni: “I titolari sono già lì”. Tra i convocati figura anche Chris Richards, reduce da un infortunio, la cui presenza dal primo minuto resta però da valutare.

Un debutto dal sapore storico

La sfida contro il Paraguay rappresenta un momento significativo per il calcio statunitense: è la prima partita mondiale giocata dagli USA in patria dal debutto del 1994, quando la squadra perse 1-0 contro il Brasile a Stanford, California. Il bilancio storico tra le due nazionali vede gli Stati Uniti in vantaggio, con cinque vittorie, due sconfitte e due pareggi nei precedenti incontri ufficiali.

L'ultimo confronto diretto, disputato a Chester, Pennsylvania, ha visto gli USA imporsi grazie alle reti di Gio Reyna e Folarin Balogun, entrambi presenti anche nella rosa attuale e pronti a replicare il loro contributo.

Il Paraguay: avversario e giocatori chiave

Il Paraguay, guidato dall'argentino Gustavo Alfaro, si presenta a questa Coppa del Mondo dopo una lunga assenza dal torneo, la sua prima apparizione dal 2010. La squadra sudamericana ha preparato l'appuntamento affrontando avversari di alto livello e può contare su giovani talenti in mediana come il 22enne Julio Enciso (RC Strasbourg), il 23enne Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) e il 24enne Maurício (Palmeiras), protagonisti di una stagione ricca di gol e assist nei rispettivi club europei e sudamericani, con un totale di 26 gol e 12 assist nella stagione 2025-26.

Enciso, tuttavia, è in dubbio per la sfida a causa di un recente infortunio. Nella rosa figurano anche quattro giocatori che militano nella Major League Soccer (MLS): Miguel Almirón (Atlanta United), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Orlando City SC) e Matías Galarza (Atlanta United). Cubas, in particolare, ha condiviso il campo 104 volte con Sebastian Berhalter nei Vancouver Whitecaps, vincendo il Canadian Championship tre volte tra il 2022 e il 2024.

La partita promette quindi di offrire spunti interessanti sia per la crescita della nazionale statunitense sia per la voglia di riscatto del Paraguay, che torna sul palcoscenico mondiale dopo sedici anni di assenza. L'appuntamento allo stadio di Los Angeles rappresenta un banco di prova importante per entrambe le selezioni, con gli occhi puntati su giovani talenti e veterani pronti a lasciare il segno in questo esordio mondiale.