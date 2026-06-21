Il MetLife Stadium, ribattezzato NyNj Stadium per i Mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico, è stato indicato come il peggiore tra i sedici impianti scelti per ospitare la competizione. La struttura, situata tra New York e New Jersey, è stata spesso al centro di polemiche, soprattutto dopo la decisione di affidarle la finale del torneo. Le critiche non sono nuove: già in passato, sondaggi anonimi tra i giocatori della NFL lo avevano definito il meno gradito in cui giocare.

Le perplessità sono state confermate anche dal mondo del calcio.

Il commissario tecnico e alcuni giocatori della Francia, dopo una partita contro il Senegal, hanno espresso giudizi negativi sulle condizioni del terreno di gioco, ritenuto "penoso" a causa dell'erba troppo corta e del fondo irregolare. Le problematiche sono state ribadite da altri protagonisti: il centrocampista francese Adrien Rabiot ha paragonato il campo a una superficie artificiale per la sua durezza, mentre l'attaccante brasiliano Vinícius Júnior ha sottolineato come il caldo abbia reso il terreno secco nella ripresa, rallentando il ritmo e penalizzando la qualità del gioco.

Le ragioni delle critiche e il confronto con altri stadi

Il MetLife Stadium, descritto come "un’astronave progettata senza creatività e scaricata nel mezzo di un parcheggio, lontano da tutto e difficile da raggiungere", soffre per la sua posizione poco centrale e la difficoltà di accesso.

Nonostante l'installazione di un manto erboso temporaneo, le condizioni del campo hanno continuato a suscitare malumori. Negli ultimi anni, la struttura è stata soprannominata "DeathLife Stadium" da alcuni giocatori della NFL, tra cui Odell Beckham Jr., a causa dei numerosi infortuni gravi registrati sul terreno, alimentando il dibattito sulla necessità di migliorarne la qualità.

In netto contrasto, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è stato eletto il migliore tra gli impianti del torneo. Situato nel centro della città e facilmente raggiungibile, offre la possibilità di giocare al coperto con aria condizionata e dispone di numerosi servizi. Ha ospitato eventi di rilievo, tra cui il Super Bowl del 2019 e quello previsto per il 2028.

Al secondo posto si trova il Lumen Field di Seattle, apprezzato per il suo design particolare e la posizione centrale, mentre il SoFi Stadium di Los Angeles e il Gillette Stadium di Boston completano le prime posizioni della classifica.

Sicurezza e qualità dei terreni di gioco

Le problematiche legate al MetLife Stadium non sono recenti. Negli ultimi cinque anni, il terreno di gioco è stato spesso al centro di discussioni per la sua pericolosità, con almeno otto giocatori di rilievo che hanno subito gravi infortuni come la rottura del tendine d'Achille o del legamento crociato anteriore. Le preoccupazioni per la sicurezza dei calciatori sono aumentate durante il Mondiale, con la speranza che la qualità del campo possa essere migliorata per il prosieguo del torneo.

Resta incerta la possibilità che lo stadio possa adottare un manto erboso permanente, ma il dibattito sulla sicurezza e sulla qualità delle superfici di gioco rimane centrale nel confronto tra atleti e organizzatori.