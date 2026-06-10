Oliver Glasner, tecnico austriaco reduce dall’esperienza in Premier League con il Crystal Palace, è il principale candidato per la panchina del Milan. Nonostante le insistenti voci che lo accostano ai rossoneri, Glasner ha mantenuto un profilo cauto riguardo al suo futuro, sottolineando l'importanza di condizioni ideali per accettare un nuovo incarico. "Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò", ha dichiarato a due giornali austriaci. Il tecnico ha ribadito la sua filosofia: "E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto.

Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla".

Glasner ha espresso apprezzamento per l'attenzione mediatica ricevuta dopo la conclusione del suo contratto con il Crystal Palace. "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club", ha affermato. Il suo profilo è stato individuato dal Milan per il ruolo di allenatore, ma il diretto interessato non si sbilancia, evidenziando la necessità di valutare ogni aspetto prima di intraprendere una nuova sfida professionale.

Le negoziazioni per la panchina rossonera

Il Milan sta attivamente definendo la situazione relativa al nuovo allenatore, e il nome di Oliver Glasner figura in cima alla lista delle preferenze.

A seguito della separazione con Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti con il tecnico austriaco. Le negoziazioni sono considerate in fase avanzata, con una proposta contrattuale che prevede un accordo biennale con opzione per un terzo anno, una struttura che richiama quella precedentemente adottata con Allegri. Un rappresentante del club è rimasto in Europa per seguire da vicino e finalizzare i dettagli dell'intesa.

Contemporaneamente, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović si trovano negli Stati Uniti, anche in concomitanza con gli impegni legati al Mondiale. È stato evidenziato che, prima della sua partenza, Ibrahimović ha svolto un ruolo attivo nella fase preparatoria delle trattative, dimostrando l'impegno della società nella selezione del nuovo tecnico.

Sebbene la candidatura di Ralf Rangnick sia stata considerata come un'alternativa concreta, Glasner appare ora la scelta definitiva per guidare il Milan nella prossima stagione.

Una nuova era all'orizzonte per il Milan

Il Milan si appresta a inaugurare una nuova fase, con l'obiettivo primario di riconquistare la competitività ai massimi livelli, a cominciare dalla qualificazione alla Champions League. Glasner, grazie alla sua significativa esperienza internazionale maturata in Inghilterra, è particolarmente apprezzato per la sua comprovata capacità di valorizzare i giocatori a disposizione e di implementare uno stile di gioco solido e riconoscibile. L'attesa per l'annuncio ufficiale è palpabile tra i tifosi rossoneri, i quali guardano con fiducia ed entusiasmo alla potenziale nuova era che si prospetta sotto la guida del tecnico austriaco.