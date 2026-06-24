La Croazia ha conquistato una vittoria fondamentale contro Panama, imponendosi per uno a zero nella seconda giornata del Gruppo L del Mondiale 2026. L'incontro, disputato presso il Toronto Stadium, ha segnato un passo importante per i croati e l'eliminazione definitiva per la nazionale panamense. La gara, iniziata alle ore 20:00 sotto la direzione dell'arbitro Pierre Ghislain Atcho, ha visto un primo tempo caratterizzato da equilibrio tattico e poche reali occasioni, concludendosi a reti inviolate.

Il gol decisivo di Budimir e le occasioni mancate

La svolta della partita è arrivata nella ripresa, quando la Croazia ha intensificato la propria manovra offensiva. Al 54', l'ingresso in campo di Ante Budimir si è rivelato subito decisivo: l'attaccante croato ha sbloccato il risultato con una rete fondamentale, portando in vantaggio la sua squadra. La marcatura di Budimir è giunta poco dopo la sua sostituzione, avvenuta all'inizio del secondo tempo, quando ha rilevato Petar Musa, dimostrando un impatto immediato sul match.

Dopo aver trovato il vantaggio, la Croazia ha avuto l'opportunità di raddoppiare. Marco Pasalić, servito da un preciso assist del capitano Luka Modrić, non è riuscito a concretizzare l'occasione, sprecando una potenziale rete che avrebbe potuto chiudere la partita.

Nonostante il raddoppio mancato, la difesa croata ha retto bene, anche grazie alle parate decisive del portiere Dominik Livakovic. Il numero uno croato ha negato a Panama la gioia del pareggio, mantenendo inviolata la propria porta. Già nel primo tempo, un tentativo di Martin Baturina era stato respinto dal portiere panamense Orlando Mosquera, a testimonianza di un match combattuto.

Le formazioni e l'eliminazione di Panama

Per la Croazia, l'allenatore Zlatko Dalic ha schierato la seguente formazione titolare: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Gvardiol, Sutalo; Kovacic, Modric, Baturina; Perisic, Pasalic, Musa. Dalla panchina sono poi subentrati Andrej Kramaric e il già citato Ante Budimir, autore del gol vittoria.

Con questa seconda sconfitta consecutiva, Panama vede svanire le proprie speranze di qualificazione e viene ufficialmente eliminata dal Mondiale 2026. La squadra centroamericana non è riuscita a raccogliere alcun punto nelle prime due giornate del girone, compromettendo il proprio percorso nella competizione. La trasmissione televisiva dell'evento è stata curata da DGO e TyC Sports.