Un grave incidente è stato registrato pomeriggio di venerdì 26 giugno lungo la strada provinciale che conduce ad Amato, in provincia di Catanzaro. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori e il successivo trasferimento d'urgenza in elisoccorso.

Incidente ad Amato, motociclista perde il controllo della moto

L'incidente stradale si è verificato intorno alle ore 19.15 lungo la provinciale che collega Amato.

Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro ha improvvisamente perso il controllo della moto, finendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è stato particolarmente violento e i primi presenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, facendo scattare la richiesta di soccorso. La situazione è apparsa da subito complessa, tanto da richiedere l'intervento di un mezzo di elisoccorso.

Soccorsi immediati e rilievi per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell'incidente stradale sono arrivati in pochi minuti i sanitari della Pet di Tiriolo e l'ambulanza medicalizzata proveniente da Catanzaro. Insieme al personale sanitario sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area, regolato il traffico ed effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.

Da valutare l'eventuale disattenzione o l'alta velocità, ma non è da escludere neppure un sobbalzo causato dall'asfalto della strada percorsa.

Elisoccorso decisivo per il trasferimento al Pugliese-Dulbecco

Considerata la gravità delle ferite riportate dal motociclista, i medici hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso partito da Lamezia Terme. Il paziente è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza all'ospedale Pugliese-Dulbecco di Catanzaro. A bordo dell'elicottero hanno operato il medico Francesco Andreacchi, l'infermiere Pasquale De Fazio e i piloti Claudia Giordano e Maria Catalano, garantendo un rapido trasporto verso il presidio ospedaliero.