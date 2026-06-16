Roma, Juventus e Milan sono tra le società da tenere sott'occhio in questa fase iniziale di mercato, con dossier destinati a incidere profondamente sulla composizione delle rispettive rose. Dalla Capitale arrivano segnali importanti sul fronte offensivo, mentre a Torino cresce l'interesse internazionale per uno dei pilastri della squadra bianconera. A Milano, invece, il nuovo corso targato Ruben Amorim potrebbe partire da una decisione cruciale sul futuro di Rafael Leao.

Greenwood-Roma, c'è l'accordo: ora la sfida è convincere il Marsiglia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mason Greenwood avrebbe già detto sì alla Roma.

L'esterno inglese e il club giallorosso avrebbero raggiunto un'intesa di massima per un contratto quinquennale con una base da 4,5 milioni di euro a stagione destinata a crescere progressivamente negli anni successivi. Un passaggio fondamentale che consentirebbe alla società capitolina di concentrarsi adesso esclusivamente sulla trattativa con il Marsiglia.

Il neo direttore sportivo Tony D'Amico è infatti al lavoro per ridurre la distanza tra domanda e offerta. La Roma avrebbe già messo sul tavolo una proposta complessiva da circa 35 milioni di euro, strutturata tra prestito oneroso, obbligo o diritto di riscatto e bonus. Il club francese, però, continua a chiedere 40 milioni più ulteriori premi, mantenendo una posizione piuttosto rigida.

Le sensazioni restano comunque positive, anche perché la volontà del giocatore potrebbe rappresentare un elemento determinante per favorire la fumata bianca nelle prossime settimane.

Cambiaso osservato dalla Premier, Amorim può convincere Leao a restare?

Se la Roma lavora per un colpo in entrata, la Juventus deve guardarsi dall'interesse crescente nei confronti dei propri giocatori più importanti. Nelle ultime settimane sarebbero aumentati gli estimatori di Andrea Cambiaso, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo. In prima fila ci sarebbe il Chelsea, alla ricerca di un sostituto dopo la cessione di Marc Cucurella al Real Madrid. I londinesi potrebbero presto tornare alla carica con una proposta concreta, ma non sarebbero gli unici a monitorare la situazione.

Anche l'Inter starebbe infatti valutando il profilo del laterale bianconero, attratta dalla sua duttilità tattica e dalla capacità di giocare su entrambe le corsie. Sul fronte Milan, invece, l'attenzione è tutta rivolta a Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, ormai ufficialmente alla guida dei rossoneri, avvierà presto i primi confronti con la rosa e uno dei colloqui più attesi sarà quello con Rafael Leao. L'allenatore vorrebbe costruire il proprio progetto partendo proprio dal connazionale, riportandolo stabilmente nel ruolo di esterno offensivo dopo gli esperimenti da prima punta vissuti nella precedente gestione tecnica. Non sarà però semplice convincerlo: Leao ha più volte manifestato il desiderio di intraprendere una nuova esperienza, anche se le offerte dalla Premier League che il giocatore attendeva non sarebbero ancora arrivate. Un fattore che potrebbe riaprire scenari fino a poche settimane fa considerati improbabili.