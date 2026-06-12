Il Torino Football Club ha ufficializzato l'arrivo di Ignazio Abate come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico, classe 1986, guiderà i granata a partire dal primo luglio 2026, con un contratto che avrà validità fino al 30 giugno 2028. L'annuncio è stato dato attraverso una nota ufficiale del club, la quale ha sottolineato la soddisfazione per il ritorno di Abate nell'ambiente torinese.

Il presidente Urbano Cairo ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo tecnico: “Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: ‘Bentornato a Torino!

Buon lavoro e Sempre Forza Toro!’”. Il club ha così scelto di affidare la guida tecnica a un ex calciatore che conosce già la realtà granata, avendo indossato la maglia del Torino nella stagione 2008-2009.

La carriera di Ignazio Abate: dal campo alla panchina

Nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti, Ignazio Abate ha avuto una lunga e significativa carriera da calciatore, principalmente nel ruolo di difensore. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia rossonera. Nel corso degli anni ha maturato importanti esperienze in diverse squadre italiane, tra cui Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e, come già menzionato, il Torino.

Con il Milan, Abate ha disputato ben 306 partite ufficiali, segnando tre gol e contribuendo alla conquista di uno Scudetto e due Supercoppe Italiane.

La sua esperienza si estende anche alla Nazionale maggiore, con la quale vanta ventidue presenze e una rete, avendo partecipato alla finale dell’Europeo 2012 e conquistato il terzo posto alla Confederations Cup 2013.

Dalla Primavera rossonera alla Serie B: l'esperienza da tecnico

Terminata la carriera agonistica, Abate ha intrapreso il percorso da allenatore nel 2021, partendo dal settore giovanile del Milan. Ha poi assunto la guida della Primavera rossonera, ottenendo risultati di assoluto rilievo: ha condotto la squadra alla semifinale di UEFA Youth League nella stagione 2022-2023 e alla finale nell’annata successiva.

Nella stagione 2024-2025 ha fatto il suo esordio alla guida di una Prima Squadra sulla panchina della Ternana.

Nell’ultimo campionato, Abate ha guidato la Juve Stabia in Serie B, distinguendosi per un’ottima annata conclusa con la semifinale dei playoff per la promozione. Questa esperienza ha messo in luce le sue capacità manageriali e la sua visione tattica.

Un nuovo ciclo per il Torino: entusiasmo e ambizione

Il ritorno di Ignazio Abate al Torino è stato accolto con grande entusiasmo nell’ambiente granata. Il club vede in lui una figura in grado di trasmettere valori e ambizione, puntando su un allenatore giovane ma già con un bagaglio significativo di esperienze, sia come calciatore che come tecnico. L’obiettivo è quello di costruire un progetto solido e competitivo, facendo leva sulla sua profonda conoscenza dell’ambiente e sulle competenze maturate nel corso della sua carriera.

La scelta di affidare la panchina a Abate rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento per il Torino, con la chiara intenzione di riportare entusiasmo e risultati alla tifoseria granata.