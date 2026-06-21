Napoli si prepara a celebrare il centenario del Calcio Napoli con un'iniziativa che promette di unire l'intera città e i suoi appassionati tifosi. Intitolata "100 anni d'amore", la grande festa vedrà il mondo ultras partenopeo protagonista nell'organizzazione di una serie di eventi che prenderanno il via nel pomeriggio del 31 luglio. Il programma è ricco e include un corteo celebrativo, mostre tematiche, interventi di illustri campioni del passato e un sentito tributo alla leggenda di Diego Armando Maradona.

L'appuntamento per i sostenitori azzurri è fissato per le ore 17 in piazza dei Martiri.

Da qui, alle 18, partirà il suggestivo corteo che si snoderà per le vie della città fino a giungere alla Rotonda Diaz, prevista per le 19. Proprio alla Rotonda Diaz, già dalle 18, sarà possibile immergersi nella storia del club attraverso una mostra fotografica e l'esposizione di maglie da collezione, alcune delle quali considerate autentiche rarità. Sul palco allestito per l'occasione, si alterneranno ospiti d'onore e testimoni che hanno contribuito a scrivere "pagine fondamentali della storia" della maglia azzurra, affiancati da cantanti e dj che animeranno la serata all'insegna della sobrietà e della passione calcistica.

Una notte di passione e aggregazione per i tifosi azzurri

Il mondo ultras ha lanciato un appello a tutti i tifosi napoletani, invitandoli a partecipare in massa e a portare con sé sciarpe e bandiere, simboli indiscussi dell'amore per la squadra.

"Sarà una serata di passione e aggregazione, estesa a chiunque abbia a cuore le sorti della nostra amata", ha dichiarato l'avvocato Emilio Coppola, presidente dell'associazione di promozione sociale 'Napoli è della gente', attraverso un messaggio diffuso su Facebook. L'evento, interamente gratuito, è stato reso possibile grazie all'impegno e ai sacrifici di numerosi giovani e ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, che ha concesso uno spazio significativo della città per questa storica celebrazione.

Uno dei momenti più carichi di emozione sarà senza dubbio quello della mezzanotte. A quest'ora, tutti i partecipanti sono invitati ad accendere una torcia, creando un'unica, luminosa coreografia per celebrare il centesimo compleanno del Napoli.

"Non dimenticate di portare con voi una torcia da accendere alla mezzanotte", recita l'invito, sottolineando l'importanza di questo gesto collettivo.

Il tributo a Maradona e ai grandi campioni del passato

Durante la serata, un'area speciale sarà interamente dedicata a Diego Armando Maradona, un vero e proprio "tributo alla leggenda" del calcio mondiale, come descritto dagli organizzatori. Non mancheranno, inoltre, interventi significativi da parte di campioni del passato che hanno vestito la maglia azzurra, i quali condivideranno ricordi ed esperienze che hanno segnato la storia del club. L'iniziativa si propone di coinvolgere non solo i tifosi di lunga data, ma anche le nuove generazioni, in un'atmosfera di festa e condivisione che mira a rafforzare il legame profondo e indissolubile tra la squadra e la città di Napoli.

Questa manifestazione rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere i momenti più gloriosi e significativi della storia del Calcio Napoli e per consolidare il senso di appartenenza alla grande famiglia azzurra, in una notte che si preannuncia indimenticabile, ricca di emozioni e partecipazione popolare.