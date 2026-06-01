Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, è stato ufficialmente inserito tra i ventisei convocati della nazionale australiana per i prossimi Mondiali. L'ex Under 21 azzurro ha optato per un cambio di nazionalità sportiva, una decisione che gli ha aperto le porte della selezione dei Socceroos, guidata dal commissario tecnico Tony Popovic. Nato e cresciuto a Sydney, Volpato coglie così l'occasione di partecipare al grande evento calcistico internazionale.

Oltre a Volpato, la rosa include Tete Yengi, attaccante che milita in Giappone, anch'egli privo di presenze nella nazionale maggiore.

Volpato e Yengi sono gli unici due giocatori senza presenze in nazionale maggiore e potrebbero debuttare proprio durante la rassegna iridata. La selezione si caratterizza per un notevole ricambio generazionale: diciassette giocatori sono esordienti assoluti nel torneo, e quindici dei ventisei convocati sono alla loro prima esperienza in un Mondiale. Tra i pilastri della squadra figurano il portiere Mat Ryan, reduce da un'ottima stagione in Liga con il Levante e alla sua quarta partecipazione ai Mondiali, e l'attaccante Mathew Leckie del Melbourne City, che raggiunge lo stesso traguardo, eguagliando il record nazionale.

La rosa dei Socceroos per i Mondiali

La formazione australiana presenta un interessante mix di esperienza e novità.

Tra i difensori, spicca Alessandro Circati del Parma, il cui percorso è simile a quello di Volpato, avendo scelto l'Australia dopo esperienze con l'Under 20 italiana. I portieri convocati sono Patrick Beach, Paul Izzo e il già citato Mat Ryan. La linea difensiva è completata da Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar e Kai Trewin. A centrocampo, il CT Popovic ha selezionato Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill e Paul Okon‑Engstler.

Il reparto offensivo vede, oltre a Leckie e Yengi, la presenza di Nestory Irankunda, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay e Cristian Volpato.

La composizione della squadra riflette la volontà di Tony Popovic di puntare su un gruppo rinnovato e motivato, unendo l'esperienza internazionale dei veterani con nuove energie sul palcoscenico mondiale.