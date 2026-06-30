Il Milan ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Gonçalo Matias Ramos, che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2031. L'attaccante portoghese, proveniente dal Paris Saint-Germain, rappresenta un colpo di mercato di rilievo, con un'operazione che si stima intorno ai 75 milioni di euro. Questo trasferimento segna il primo acquisto per il club meneghino dopo l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina, inaugurando una nuova fase per la squadra.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos ha forgiato il suo talento nelle accademie giovanili di S.C.

Olhanense e S.L. Benfica. Con il Benfica ha compiuto il suo debutto professionale nel 2019, collezionando oltre cento presenze e mettendo a segno quarantuno reti. Il suo contributo è stato fondamentale per la conquista del titolo di Primeira Liga nella stagione 2022/23, consolidando la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del calcio portoghese.

La carriera tra PSG e Nazionale

La sua carriera ha preso una svolta internazionale nell'estate del 2023, con il passaggio al Paris Saint-Germain. Durante la sua permanenza nella capitale francese, Ramos ha arricchito il suo palmarès con numerosi trofei: tre titoli di Ligue 1, due Coupe de France, tre Trophée des Champions, due UEFA Champions League, una UEFA Super Cup e una FIFA Intercontinental Cup.

Ha totalizzato quarantacinque gol in centotrentuno presenze, confermando la sua capacità di incidere ai massimi livelli del calcio europeo. Dal novembre 2022, Gonçalo Ramos è diventato un pilastro della nazionale maggiore portoghese, partecipando a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e contribuendo attivamente al trionfo del Portogallo nella UEFA Nations League 2024/25.

Le aspettative del Milan sul nuovo attaccante

Il Milan ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Gonçalo Ramos, augurandogli un futuro ricco di successi. Questo acquisto rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club, che punta a rafforzare la rosa con giocatori che uniscano esperienza internazionale e una prospettiva di crescita a lungo termine.

Con il suo già impressionante curriculum e la sua giovane età, Ramos è considerato uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Sarà chiamato a fornire un contributo significativo alla squadra nelle prossime stagioni, sia in campionato che nelle competizioni europee.