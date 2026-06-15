Napoli, Roma e Juventus sono tra i club più attivi in questa fase di calciomercato, con trattative che potrebbero svilupparsi rapidamente nelle prossime settimane. Dalla difesa azzurra alle esigenze di bilancio dei giallorossi, fino alla ricerca di un nuovo centrale per i bianconeri, i dossier aperti sono numerosi e destinati a tenere banco ancora a lungo.

Napoli-Gila, prima mossa di Manna: la Lazio chiede di più

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe mosso il primo passo concreto per Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio considerato uno dei principali obiettivi indicati da Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato.

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti presentato una proposta da 15 milioni di euro più bonus, giudicata però insufficiente dal club biancoceleste.

La Lazio continua a valutare il centrale come un elemento di assoluto valore e sarebbe intenzionata a monetizzare maggiormente da un'eventuale cessione. Per questo motivo, nelle discussioni tra le parti starebbero emergendo anche possibili formule alternative. Tra le ipotesi al vaglio figurerebbero alcune contropartite tecniche, con Rafa Marin che tuttavia il Napoli vorrebbe trattenere, mentre restano da valutare eventuali scenari che potrebbero coinvolgere altri profili come Sam Beukema o Lorenzo Lucca.

Roma blinda Koné, Juventus pronta a trattare per Lucumí

Sull'altra sponda del Tevere, la Roma continua a lavorare per rispettare i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario senza sacrificare i propri uomini chiave. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, la priorità della dirigenza giallorossa sarebbe quella di trattenere Manu Koné, considerato centrale nel progetto tecnico per la prossima stagione. Una posizione che non cambia nonostante la necessità di realizzare circa 40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per evitare possibili sanzioni da parte dell'UEFA. Per raggiungere tale obiettivo, i capitolini potrebbero orientarsi verso altre cessioni eccellenti. I principali candidati a lasciare Trigoria sarebbero Matias Soulé, che continua ad avere estimatori in Bundesliga, e Artem Dovbyk, il cui profilo conserva mercato soprattutto in Spagna.

Nel frattempo, anche la Juventus prosegue le proprie riflessioni sul reparto difensivo. In caso di partenza di Gleison Bremer, uno dei nomi nella lista di Ottolini sarebbe quello di Jhon Lucumí del Bologna. Il colombiano può liberarsi attraverso una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino a metà luglio, una cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri. Proprio per questo la dirigenza della Continassa starebbe valutando un contatto diretto con il Bologna per cercare di ottenere condizioni economiche più favorevoli e abbassare sensibilmente il costo complessivo dell'operazione.