Il mercato continua a regalare indiscrezioni e scenari che coinvolgono alcune delle principali società italiane. A Milano si discute del futuro di Santiago Gimenez e delle strategie dell'Inter per rinforzare la corsia destra, mentre a Torino la Juventus è impegnata in una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice con il Bologna, quella per Lucumi.

Porto-Gimenez, spunta l'offerta ma arrivano le smentite

Una delle indiscrezioni più sorprendenti delle ultime ore riguarda Santiago Gimenez. Secondo le voci circolate negli ambienti di mercato, il Porto avrebbe addirittura preparato un'offerta da 28 milioni di euro più bonus per l'attaccante messicano del Milan, reduce da una stagione complicata e al di sotto delle aspettative.

Una notizia che ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, considerando soprattutto la somma che avrebbe incassato il "Diavolo".

A raffreddare il caso è però intervenuto Fabrizio Romano. Il giornalista su Youtube ha infatti rilanciato la vicenda sottolineando come il Porto abbia smentito non soltanto l'esistenza di una proposta ufficiale, ma anche il semplice interesse per il giocatore. Una presa di posizione netta che ridimensiona notevolmente le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, anche se il futuro di Gimenez continua a essere osservato con attenzione, dopo un'annata che non gli ha permesso di esprimersi ai livelli mostrati in passato.

Inter e Juventus al lavoro: Norton-Cuffy osservato, Bologna irremovibile

Sull'altra sponda di Milano, invece, prosegue la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter. Dopo la delusione per Marco Palestra, ormai destinato al Chelsea, la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse alternative. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Barzaghi, tra i profili monitorati ci sarebbe anche Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che si è messo in evidenza nell'ultima stagione sotto la guida di Daniele De Rossi. Il giocatore potrebbe lasciare il club ligure per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, una valutazione decisamente inferiore rispetto a quella che l'Inter era pronta a investire per Palestra.

Per questo motivo il nome dell'esterno inglese starebbe guadagnando terreno nelle valutazioni di Giuseppe Marotta e del suo staff.

Nel frattempo la Juventus continua a dialogare con il Bologna per un rinforzo difensivo, ma la trattativa si presenta complessa. Il club emiliano non sembrerebbe disposto a fare sconti e continua a fare riferimento alla clausola rescissoria da 28 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore. Una cifra ritenuta elevata dai bianconeri, che starebbero studiando formule alternative per abbassare l'esborso economico. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche l'inserimento di Fabio Miretti come contropartita tecnica, soluzione che potrebbe contribuire ad avvicinare le posizioni tra le due società.