Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato la sicura partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio del 2026, nonostante il perdurare della guerra in Medio Oriente e le crescenti tensioni internazionali. Intervenendo al Forum Invest in America della CNBC, Infantino ha ribadito la ferma posizione dell'organismo calcistico mondiale, sottolineando come la qualificazione sportiva debba rimanere il criterio fondamentale.

«La squadra iraniana verrà di sicuro, sì. Speriamo che per allora la situazione sia pacifica», ha dichiarato Infantino, evidenziando il profondo valore simbolico di tale presenza in un contesto geopolitico così complesso.

Queste affermazioni giungono in un momento delicato, in seguito agli attacchi aerei lanciati il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, eventi che hanno riacceso le tensioni e sollevato interrogativi sulla effettiva presenza della nazionale iraniana al torneo.

Nonostante le incertezze, il presidente della FIFA ha insistito sulla necessità che la squadra prenda parte alla competizione. «Rappresentano il loro popolo. Si sono qualificati. I giocatori vogliono giocare», ha affermato, evidenziando il diritto sportivo e la volontà degli atleti.

Infantino ha inoltre condiviso l'esperienza di un recente incontro con la nazionale iraniana ad Antalya, in Turchia, esprimendo ammirazione per la qualità e la determinazione del gruppo.

«Sono una buona squadra. Vogliono davvero giocare e dovrebbero farlo», ha aggiunto, rafforzando il concetto di meritocrazia sportiva.

Calcio come ponte in un mondo diviso

Pur riconoscendo la difficoltà di separare completamente lo sport dalla politica, Gianni Infantino ha energicamente rivendicato il ruolo del calcio come potente strumento di dialogo e unione. «Non viviamo sulla Luna, ma sulla Terra. Ma se nessuno crede nella costruzione di ponti, allora noi stiamo facendo questo lavoro», ha dichiarato, delineando la missione della FIFA in scenari globali complessi.

I Mondiali del 2026, che si terranno congiuntamente negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, prevedono che l'Iran disputi due partite della fase a gironi proprio negli Stati Uniti, a Inglewood e Seattle.

Questa circostanza rende la partecipazione iraniana un tema particolarmente sensibile. Da un lato, si registrano dichiarazioni contrastanti da parte delle autorità di Teheran e dei vertici calcistici; dall'altro, le riserve espresse dal presidente americano Donald Trump, che ha sollevato concrete preoccupazioni legate alla sicurezza.

In questo scenario intricato, la posizione della FIFA si conferma inequivocabile: garantire lo svolgimento del torneo nel segno dei valori sportivi, anche in un contesto internazionale fortemente instabile. L'obiettivo è promuovere l'incontro e la coesione attraverso il linguaggio universale del calcio. (Articolo pubblicato il 16/04/2026 alle 13:36 CEST; ultimo aggiornamento 13:37)