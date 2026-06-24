L’Inghilterra di Harry Kane non riesce a trovare la via del gol contro il Ghana e chiude sullo 0-0 il secondo match del Gruppo L, disputato al Gillette Stadium nei pressi di Boston. La squadra guidata da Thomas Tuchel ha mantenuto a lungo il controllo del possesso palla, ma si è scontrata con una difesa africana particolarmente compatta e organizzata.

Poche occasioni e rimpianti nel finale

La gara ha offerto poche emozioni e raramente è decollata sul piano delle occasioni da rete. L’Inghilterra può però recriminare per alcune opportunità non sfruttate negli ultimi minuti, quando è andata vicinissima al vantaggio.

L’occasione più importante arriva all’87’. O’Reilly colpisce la traversa di testa, mentre sulla successiva azione Kane, da posizione favorevole e a distanza ravvicinata, non riesce a trovare lo specchio della porta e conclude alto con il sinistro.

Classifica favorevole agli inglesi

Nonostante il pareggio, i Tre Leoni restano in una situazione positiva nel Gruppo L. Con quattro punti conquistati nelle prime due partite, l’Inghilterra mantiene una posizione solida nella corsa alla qualificazione.

Per conquistare l’accesso ai sedicesimi di finale, la formazione di Tuchel affronterà il Panama nell’ultima gara del girone. Il Ghana, invece, si giocherà le proprie chance contro la Croazia.