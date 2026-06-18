Dopo le prestazioni di Messi, Haaland e Mbappé, si prende la scena anche Harry Kane. Il capitano dell’Inghilterra firma una doppietta nel successo per 4-2 sulla Croazia, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena disputata a Dallas. A completare il tabellino inglese ci pensano Bellingham e Rashford, autori delle reti che chiudono il confronto.

Il successo consente già ai Tre Leoni di avvicinare la qualificazione in un girone completato da Ghana e Panama. Oltre al risultato, però, a convincere è stata soprattutto la prestazione della squadra di Thomas Tuchel, apparsa solida, intensa e pericolosa grazie alla velocità di Madueke e all’efficacia delle palle inattive battute da Declan Rice.

Un primo tempo ricco di ribaltamenti

L’Inghilterra si schiera con Kane al centro dell’attacco, supportato sugli esterni da Gordon e Madueke, mentre alle sue spalle agiscono Rice, Anderson e Bellingham. La Croazia si affida invece all’esperienza di Luka Modric per guidare il centrocampo.

La partita si accende fin dai primi minuti. La Croazia prova a gestire il possesso, ma le occasioni migliori sono inglesi. All’8’, Kane impegna subito Livakovic con una conclusione deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner battuto da Rice, Modric interviene in ritardo su Madueke e l’arbitro Turpin concede il rigore.

Dal dischetto, Kane si vede respingere il primo tentativo da Livakovic. Tuttavia, il portiere croato viene giudicato in anticipo sul movimento e il direttore di gara ordina la ripetizione.

Alla seconda opportunità il numero 9 non sbaglia e firma l’1-0.

La rete sembra poter indirizzare il match, ma la partita cambia rapidamente volto. Dopo un episodio legato alla nuova applicazione del Var sui calci d’angolo — con un corner inizialmente assegnato alla Croazia e poi revocato — arriva il pareggio di Baturina al 35’. Il centrocampista del Como lascia partire una splendida conclusione dalla distanza, su assist dell’interista Sucic, che non lascia scampo a Pickford.

La risposta inglese arriva poco prima dell’intervallo. Al 42’, Kane colpisce ancora e firma il 2-1 con uno splendido colpo di testa, ancora una volta sugli sviluppi di un corner battuto da Rice. Ma nel recupero la Croazia trova nuovamente il pareggio: Pasalic pesca Perisic in area, l’esterno croato prolunga di testa e Musa, attaccante che gioca proprio a Dallas, deposita in rete il pallone del 2-2.

Bellingham e Rashford chiudono i conti

L’Inghilterra rientra dagli spogliatoi con un atteggiamento aggressivo e trova subito il nuovo vantaggio. Dopo appena due minuti della ripresa, Bellingham si invola sulla destra e conclude con precisione sul secondo palo per il 3-2.

La nazionale di Tuchel continua a spingere. Lo stesso Bellingham sfiora ancora il gol, mentre O’Riley e Rice vanno vicinissimi alla quarta rete. È un autentico assedio inglese, con Livakovic costretto a una serie di interventi decisivi, compresi tre salvataggi nella stessa azione nata da un calcio d’angolo di Rice.

Per cercare di cambiare l’inerzia del match, il commissario tecnico Dalic richiama in panchina un Modric poco brillante e inserisce Kovacic.

La Croazia riesce così ad abbassare i ritmi e torna a rendersi pericolosa, con Pickford chiamato a intervenire sul sinistro del neoentrato Matanovic a circa un quarto d’ora dalla fine.

Nel finale, però, arriva il colpo che spegne definitivamente le speranze croate. All’85’, Rashford, entrato da pochi minuti, riceve palla in area e con un destro preciso firma il 4-2 che chiude la partita e consegna all’Inghilterra una vittoria pesante, tanto per il risultato quanto per il messaggio inviato al resto del torneo. I Tre Leoni ci sono, e Harry Kane è già protagonista.