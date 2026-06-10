Il calciomercato sta entrando nella sua fase embrionale e se da una parte l’Inter incassa importanti rassicurazioni sul futuro di uno dei propri leader difensivi, dall’altra la Juventus prosegue la ricerca del portiere che dovrà guidare la retroguardia. Sullo sfondo, inoltre, si muovono diversi club stranieri, tra cui il Bournemouth, pronto a rivolgere il proprio sguardo verso la Serie A.

Bastoni resta all’Inter: l’agente spegne ogni voce di mercato

A mettere la parola fine alle indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano coinvolto Alessandro Bastoni è stato direttamente il suo agente, Tullio Tinti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il procuratore del difensore nerazzurro ha infatti chiarito senza lasciare spazio a interpretazioni quale sarà il futuro del suo assistito.

"Abbiamo parlato con l'Inter ma non per Bastoni, che ha ancora un contratto di due anni", ha spiegato Tinti, prima di aggiungere una frase destinata a rassicurare definitivamente i tifosi interisti: "Bastoni ha la maglietta dell'Inter tatuata addosso ed è felice dov'é. Quindi resterà sicuramente nella squadra nerazzurra".

Parole che sembrano chiudere ogni spiraglio alle società che negli ultimi mesi avevano manifestato interesse per il centrale della Nazionale. In particolare, il Barcellona aveva seguito con attenzione la situazione del difensore, così come diversi club di Premier League pronti a investire cifre importanti pur di convincere l’Inter a trattare.

Juventus, spunta Chevalier. Bournemouth su Ndicka per le esigenze della Roma

Nel frattempo la Juventus continua a valutare diversi profili per la porta. Dopo il tramonto della pista che portava ad Alisson, l’obiettivo principale resta Emiliano Martinez dell’Aston Villa. L’argentino rappresenta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma il costo dell’operazione continua a rappresentare un ostacolo significativo sia per il prezzo del cartellino sia per l’elevato ingaggio percepito dal campione del mondo.

Per questo motivo alla Continassa si monitorano anche alternative più sostenibili. Tra queste ci sarebbe Lucas Chevalier, portiere classe 2001 attualmente al Paris Saint-Germain.

Nonostante il ruolo da comprimario nel club francese, il giovane estremo difensore avrebbe attirato l’attenzione degli osservatori juventini grazie alle sue qualità tecniche e ai margini di crescita. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, attenzione al Bournemouth, che sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato in Serie A diversi profili di interesse. Nella lista figurerebbero Tarik Muharemovic del Sassuolo, Jhon Lucumí del Bologna ed Evan Ndicka della Roma. Proprio il centrale ivoriano rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante per i giallorossi, chiamati a realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri fissati dall’UEFA.

Arrivato nella Capitale a parametro zero, Ndicka garantirebbe infatti una plusvalenza totale in caso di cessione, motivo per cui un’offerta adeguata potrebbe essere presa seriamente in considerazione dalla dirigenza romanista.