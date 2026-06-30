Milano, 30 giugno 2026 – È un giorno carico di emozioni e di importanti addii in casa Inter. Tra i protagonisti che salutano il glorioso club nerazzurro spicca il nome di Francesco Acerbi, il quale conclude ufficialmente il suo significativo percorso dopo quattro stagioni intense, ricche di successi memorabili e di momenti che resteranno impressi nella storia della squadra.

Il sentito commiato dell'Inter per Francesco Acerbi

“Quello tra Francesco Acerbi e l’Inter è stato un patto di fede”: con queste parole evocative il club ha voluto salutare il suo difensore.

La società nerazzurra ha ricordato l’arrivo di Acerbi nell’estate del 2022, sottolineando come egli abbia portato con sé non solo un invidiabile bagaglio di esperienza maturata ad alti livelli, ma anche una profonda e inesauribile fame di successi. Questa sua incrollabile determinazione lo ha spinto a voler scrivere pagine leggendarie e indelebili nella sua già brillante carriera. Il comunicato del club ha enfatizzato il suo carisma in campo e la sua ferrea volontà, qualità distintive che hanno permesso di trasformare un percorso già di alto livello in qualcosa di autenticamente epico e indimenticabile per i tifosi.

Tra i momenti più celebrati e iconici della sua permanenza a Milano, spicca senza dubbio il gol decisivo realizzato contro il Milan, una rete che ha sigillato in modo trionfale la stagione dello storico ventesimo Scudetto nerazzurro, un traguardo prestigioso e il primo in carriera per lo stesso Acerbi.

Altrettanto indelebile nella memoria collettiva è stata la rete segnata contro il Barcellona, un’azione culminata con la corsa liberatoria senza maglia sotto la pioggia battente e l’abbraccio collettivo e commosso di settantacinquemila tifosi entusiasti. “Acerbi ci ha regalato uno dei momenti che meglio spiega cos’è l’Inter. Crederci sempre, esserci sempre. Anche i viaggi più belli però hanno una fine”, ha chiosato il comunicato, esprimendo la gratitudine e il rammarico per la partenza.

Il bilancio di un'esperienza nerazzurra vincente

Francesco Acerbi lascia l’Inter con un palmarès di ben sei trofei conquistati in quattro intense e proficue stagioni. Il club ha voluto celebrare il suo contributo fondamentale, evidenziando la sua leadership in campo e nello spogliatoio, la sua costante presenza e la dedizione esemplare che hanno caratterizzato in modo significativo e inequivocabile il suo intero e apprezzato percorso professionale a Milano.

La sua figura è stata un pilastro per la squadra in questi anni di grandi successi.

Le prospettive future per Francesco Acerbi

Il contratto che legava Francesco Acerbi all’Inter scade ufficialmente il 30 giugno 2026 e, come previsto, non sarà rinnovato. Il difensore si appresta quindi a lasciare il club a parametro zero, diventando un giocatore libero sul mercato. Tra le squadre italiane che hanno manifestato un concreto interesse a ingaggiarlo figurano il Monza e il Genoa, entrambe pronte a valutare un suo inserimento. L’ipotesi di un trasferimento all’estero, in particolare verso i ricchi campionati dell’Arabia Saudita, che pure era stata paventata, sembra invece essersi affievolita e non appare più una strada percorribile negli ultimi tempi.