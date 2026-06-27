La Juventus starebbe concentrando buona parte delle proprie attenzioni sui calciatori svincolati, una strada che potrebbe portare i bianconeri verso il nome di D. Parallelamente, Inter e Napoli avrebbero individuato nello stesso centrocampista uno dei possibili rinforzi per la mediana, dando vita a un duello destinato ad animare le prossime settimane di mercato.

Ceballos torna di moda: la Juventus studia il colpo a parametro zero

Secondo quanto rivelato su YouTube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus sarebbe particolarmente attiva sul mercato dei parametri zero, una scelta dettata soprattutto dalle difficoltà economiche con cui il club dovrà confrontarsi questa estate.

La dirigenza bianconera sarebbe quindi alla ricerca di profili esperti e di qualità che possano innalzare il livello della squadra senza incidere sul bilancio con costosi trasferimenti.

Tra i nomi tornati d'attualità ci sarebbe quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che ha recentemente risolto il proprio contratto con il Real Madrid. Non si tratterebbe di un interesse nuovo, visto che il giocatore era già stato accostato alla Juventus in passato, ma questa volta le condizioni potrebbero favorire un tentativo concreto.

Stando alle indiscrezioni riportate da Gramellini, Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti starebbero valutando con attenzione il profilo dell'iberico, apprezzandone soprattutto la qualità tecnica e la grande duttilità tattica.

Ceballos, infatti, è in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli del centrocampo, potendo agire sia da regista sia da mezzala o trequartista, caratteristiche che lo renderebbero un rinforzo prezioso per il nuovo progetto bianconero.

Hjulmand accende la sfida tra Inter e Napoli

Sul fronte delle concorrenti, invece, un nome da tenere sott'occhio sarebbe quello di Morten Hjulmand. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il centrocampista danese sarebbe finito soprattutto nei radar di Inter e Napoli, più che in quelli del Milan, al quale era stato accostato nelle scorse ore.

Il regista dello Sporting Lisbona continua a essere uno dei profili più apprezzati sul mercato europeo grazie alle sue qualità in fase di costruzione e alla capacità di dettare i tempi di gioco.

Sia i nerazzurri sia gli azzurri starebbero valutando la fattibilità dell'operazione, pur sapendo che il club portoghese non intende fare sconti. La valutazione del cartellino si aggirerebbe infatti attorno ai 45 milioni di euro, una cifra importante che impone riflessioni a entrambe le società.