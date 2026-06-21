Le prossime giornate potrebbero rivelarsi determinanti per diverse operazioni che coinvolgono alcune delle principali società italiane. L'Inter continua a lavorare per regalarsi Marco Palestra e sarebbe pronta a rilanciare con l'Atalanta nel tentativo di trovare l'intesa definitiva. Più complicata, invece, la situazione che riguarda la Juventus e Jhon Lucumí, con la distanza economica tra i bianconeri e il Bologna che resta significativa. Nel frattempo, si avvicina un passaggio fondamentale anche per il futuro di Massimiliano Allegri, sempre più vicino a legarsi al Napoli una volta completate le formalità burocratiche con il Milan.

Inter-Palestra, nuovo rilancio in arrivo: la Dea riflette

L'Inter non molla Marco Palestra e continua a dialogare con l'Atalanta per cercare di sbloccare una delle trattative più interessanti di questa fase del mercato. I contatti tra le parti non si sono mai interrotti e la sensazione è che la prossima settimana possa rappresentare un momento decisivo per comprendere le reali possibilità di chiusura dell'affare.

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuseppe Marotta e il suo staff starebbero preparando una nuova proposta destinata a convincere il club bergamasco. L'operazione potrebbe essere strutturata su una base complessiva vicina ai 50 milioni di euro, accompagnata dall'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del giovane talento.

Una formula che consentirebbe all'Atalanta di monetizzare immediatamente una cifra importante, mantenendo al tempo stesso un interesse economico sul futuro del calciatore.

Juventus e Bologna lontane per Lucumí, Allegri aspetta il Napoli

Meno incoraggianti sarebbero invece le indicazioni emerse dall'incontro tra Juventus e Bologna per Jhon Lucumí. Le due società avrebbero avuto modo di confrontarsi sul futuro del centrale colombiano, considerato uno dei profili seguiti dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Il nodo principale resta però la valutazione fissata dagli emiliani. Il Bologna continua infatti a chiedere oltre 25 milioni di euro per il proprio difensore, una cifra che la Juventus giudica eccessiva e che, almeno per il momento, non sarebbe disposta a investire.

Intanto, sul fronte allenatori, si avvicina il momento della verità per Massimiliano Allegri. Questa settimana dovrebbe infatti portare novità concrete sul suo futuro. Il Milan sarebbe pronto a formalizzare la documentazione necessaria per la risoluzione definitiva del contratto che lega ancora il tecnico livornese ai rossoneri. Una volta completato questo passaggio, Allegri potrà legarsi ufficialmente al Napoli, con il quale sarebbe già stata delineata un'intesa sulla base di un contratto triennale.