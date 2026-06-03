Nella sessione di calciomercato estiva appena iniziata tra i giocatori che stanno attirando maggiormente l'attenzione dei top club europei figura Denzel Dumfries, protagonista di una situazione contrattuale che potrebbe trasformarsi in una delle occasioni più interessanti della sessione. Parallelamente, Juventus e Milan stanno lavorando su fronti differenti, tra rinnovi da definire e investimenti mirati su giovani di prospettiva.

Dumfries nel mirino del Real Madrid: Mourinho sogna il colpo

La clausola rescissoria inserita nel contratto di Denzel Dumfries continua a far discutere.

L'esterno dell'Inter può infatti liberarsi per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, una valutazione che molti osservatori considerano particolarmente vantaggiosa se rapportata al rendimento e all'esperienza internazionale del nazionale olandese. Non sorprende quindi che diversi top club europei abbiano iniziato a monitorare con attenzione la situazione e tra questi ci sarebbe soprattutto il Real Madrid.

Le indiscrezioni collegano il possibile interesse delle Merengues anche agli sviluppi societari attesi nei prossimi giorni. Il prossimo 7 giugno il club spagnolo sarà chiamato a eleggere il proprio presidente e, in caso di conferma di Florentino Perez, potrebbe prendere quota l'ipotesi di un ritorno di José Mourinho sulla panchina madrilena.

In questo scenario, Dumfries rappresenterebbe uno dei primi rinforzi richiesti dal tecnico portoghese, da sempre estimatore delle qualità atletiche e tattiche dell'esterno nerazzurro. Un intreccio che potrebbe trasformare la clausola del giocatore in uno dei temi più caldi dell'estate.

Juventus tra Kalulu e il mercato in uscita, Milan su Ponomarenko

Nel frattempo la Juventus continua a programmare il futuro della propria difesa. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, il club bianconero sarebbe intenzionato a prolungare il contratto di Pierre Kalulu, considerato un elemento prezioso per duttilità ed esperienza. Il rinnovo, tuttavia, non escluderebbe una possibile cessione già durante questa estate.

La dirigenza piemontese sarebbe infatti pronta a prendere in considerazione eventuali offerte superiori ai 35 milioni di euro, cifra che consentirebbe di realizzare una significativa plusvalenza e finanziare altre operazioni in entrata.

Sempre secondo Konur, anche il Milan starebbe osservando con interesse il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti. Tra i profili monitorati ci sarebbe Matvii Ponomarenko, attaccante ucraino classe 2006 attualmente in forza alla Dynamo Kyiv. Il centravanti viene valutato circa 12 milioni di euro e rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio dell'Est Europa. A catturare l'attenzione degli osservatori rossoneri sarebbero stati soprattutto i numeri realizzati nell'ultima stagione, chiusa con 13 reti in appena 15 presenze nella Prem'er-Liha. Un rendimento che ha contribuito ad aumentare l'interesse attorno a un giocatore considerato tra i più promettenti della sua generazione.