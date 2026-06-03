Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato l'Inter vorrebbe inserire una contropartita per far abbassare le pretese dell'Atalanta per Marco Palestra. Parallelamente alla Juve il futuro di Joao Mario resta nebuloso mentre a Napoli Gosens potrebbe essere il vice Di Lorenzo.

Inter-Palestra, la distanza resta ma spunta una contropartita

L'Inter continua a considerare Marco Palestra uno degli obiettivi principali per il futuro della fascia destra. Il giovane esterno dell'Atalanta viene ritenuto il profilo ideale per garantire qualità, corsa e prospettiva nel lungo periodo, ma la trattativa si sta scontrando con la valutazione molto elevata fissata dal club bergamasco.

L'Atalanta continua infatti a chiedere 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento, una cifra che viene considerata eccessiva dalla dirigenza nerazzurra.

Per questo motivo Giuseppe Marotta starebbe studiando soluzioni alternative per provare a ridurre l'esborso economico. L'ultima idea emersa sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica nell'operazione. Tra i nomi valutati figurerebbe Matteo Cocchi, promettente terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e molto apprezzato dagli osservatori. L'inserimento del giovane difensore potrebbe consentire di abbassare la richiesta economica dell'Atalanta, portando il valore complessivo dell'affare intorno ai 45 milioni di euro e rendendo così l'operazione più sostenibile per le casse nerazzurre.

Joao Mario aspetta Spalletti, Napoli osserva Gosens

Anche alla Juventus si continua a parlare di esterni. Il futuro di Joao Mario appare infatti ancora tutto da scrivere. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Bologna, il laterale portoghese avrebbe manifestato la volontà di tornare a Torino per giocarsi le proprie possibilità durante il ritiro estivo. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, il giocatore vorrebbe convincere Luciano Spalletti a puntare su di lui nella prossima stagione. Il tecnico toscano, tuttavia, non sarebbe ancora pienamente convinto della sua centralità nel progetto e per questo motivo la dirigenza bianconera non escluderebbe alcuna soluzione, compresa una nuova cessione qualora dovessero arrivare offerte ritenute soddisfacenti.

Anche il Napoli continua a monitorare il mercato degli esterni. Uno degli obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quello di individuare un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, in grado di garantire rotazioni e continuità durante una stagione che si preannuncia particolarmente intensa. Tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe Robin Gosens. L'esterno della Fiorentina rappresenterebbe una soluzione di esperienza e affidabilità e potrebbe lasciare il club viola per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, diventando così una delle opportunità più interessanti da seguire nelle prossime settimane.