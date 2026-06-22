Stando alle ultime di mercato, l'Inter sarebbe pronta a chiudere uno dei colpi più importanti della propria estate, quello per Marco Palestra, mentre la Juventus continua a lavorare su un profilo già ben conosciuto dalla dirigenza bianconera. Sullo sfondo resta attiva anche la Roma, che potrebbe ingaggiare un duello col Crystal Palace per un vecchio pallino del Gasp.

Palestra verso l'Inter: accordo a un passo con l'Atalanta

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra sarebbe ormai alle battute finali.

Dopo settimane di contatti e confronti tra le parti, i nerazzurri avrebbero trovato la formula giusta per convincere il club bergamasco a lasciar partire uno dei suoi talenti più promettenti.

L'operazione dovrebbe garantire all'Atalanta un incasso complessivo di circa 50 milioni di euro bonus inclusi, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una soluzione che consentirebbe alla società orobica di continuare a beneficiare dell'eventuale crescita del giocatore anche negli anni a venire. Per Palestra sarebbe invece già pronto un contratto fino al 2031 da circa 3 milioni di euro a stagione, segnale della fiducia che l'Inter ripone nel suo potenziale. Salvo sorprese, la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

Juventus su Muharemovic, Roma interessata a Engels

Nel frattempo la Juventus continua a monitorare con attenzione il profilo di Tarik Muharemovic. Contrariamente a quanto ipotizzato nelle scorse settimane, la pista che porta al difensore del Sassuolo non si sarebbe affatto raffreddata. Anzi, secondo quanto riferito da Romeo Agresti, la società bianconera starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare il centrale a Torino. Un elemento che potrebbe favorire l'operazione riguarda la particolare situazione contrattuale del giocatore. La Juventus conserva infatti il 50% del cartellino e questo permetterebbe a Giovanni Carnevali e ai dirigenti bianconeri di sostenere un investimento sensibilmente inferiore rispetto alle richieste economiche formulate dal Sassuolo per un acquirente esterno.

Attenzione anche alla Roma, che insieme a Gian Piero Gasperini e al direttore sportivo D'Amico starebbe lavorando per individuare un nuovo centrocampista da inserire nella rosa. Uno dei nomi maggiormente apprezzati sarebbe quello di Arne Engels, talento belga del Celtic che avrebbe convinto il tecnico giallorosso per qualità tecniche e capacità di interpretare più ruoli nella zona mediana del campo. La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice. Sul giocatore sarebbe infatti forte anche il Crystal Palace, club che potrebbe soddisfare senza particolari difficoltà la richiesta da circa 25 milioni di euro avanzata dalla società scozzese.