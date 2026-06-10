Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di un'Inter pronta ad accelerare per Curtis Jones, di una Roma intenzionata a mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro di investimenti e di una Juventus pronta a valutare il futuro di Vasilije Adzic.

Inter, Curtis Jones resta il primo obiettivo: Chivu aspetta il suo rinforzo

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Rai Marco Conterio, l'Inter avrebbe deciso di accelerare per Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool sarebbe infatti il principale obiettivo individuato dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana a disposizione di Cristian Chivu e portare qualità, dinamismo e maggiore imprevedibilità nella zona nevralgica del campo.

Se le notizie del giornalista venissero confermate dai fatti, Inter e Liverpool avrebbero limato la distanza di 10 milioni di euro che restava fra l'offerta da 20 milioni messa sul piatto da Marotta e i 30 richiesti dai Reds.

Lo stesso Conterio ha inoltre sottolineato come l'attenzione della Beneamata verso l'Udinese sarebbe concentrata esclusivamente su Oumar Solet, difensore che continua a essere molto apprezzato per caratteristiche tecniche e prospettive di rendimento. Diversa, invece, la situazione di Arthur Atta. Il giovane centrocampista francese sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club di Premier League e il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia.

Roma ambiziosa, Juventus pronta a far crescere Adzic lontano da Torino

Anche la Roma si preparerebbe a vivere un'estate da protagonista. Secondo le indiscrezioni che filtrano dall'ambiente giallorosso, la proprietà Friedkin avrebbe promesso a Gian Piero Gasperini una campagna acquisti particolarmente importante, con un budget che potrebbe oscillare tra i 100 e i 120 milioni di euro.

Una disponibilità economica favorita anche dai ricavi garantiti dalla qualificazione alla prossima Champions League e dalla volontà del club di consolidarsi stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato. Dopo il terzo posto ottenuto nella stagione appena conclusa, l'obiettivo sarebbe quello di aumentare ulteriormente il livello competitivo della rosa attraverso innesti mirati e funzionali alle idee del tecnico.

Nel frattempo, in casa Juventus si lavora anche sul futuro dei giovani. Tra questi figura Vasilije Adzic, talento montenegrino che dovrebbe lasciare temporaneamente la Continassa per accumulare esperienza e minuti con maggiore continuità. La formula scelta sarebbe quella del prestito e diverse società di Serie A avrebbero già manifestato interesse. In pole position ci sarebbe il Cagliari, seguito da Genoa, Sassuolo e Lecce. La Juventus ritiene infatti fondamentale garantire al giocatore un percorso di crescita regolare, nella convinzione che possa tornare a Torino in futuro con un bagaglio di esperienza importante per ritagliarsi uno spazio nella prima squadra.