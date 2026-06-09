La nazionale femminile italiana, sotto la guida del tecnico Andrea Soncin, ha concluso il proprio percorso nel girone di qualificazione ai Mondiali con un pareggio per 2-2 in trasferta contro la Svezia. Questo risultato ha permesso alle azzurre di assicurarsi il secondo posto nel gruppo, alle spalle della Danimarca, che ha ottenuto il pass diretto per la fase finale del torneo vincendo 4-1 contro la Serbia.

La partita ha visto l'Italia partire con grande determinazione, riuscendo a portarsi in doppio vantaggio nel primo tempo. Le reti sono state siglate da Oliviero al 36° minuto e da Piemonte al 45° minuto, chiudendo la prima frazione di gioco con un rassicurante 2-0.

Tuttavia, nella ripresa, la Svezia ha saputo reagire con forza, raggiungendo il pareggio grazie ai gol di Lundkvist al 25° minuto del secondo tempo e di Rolfo al 28° minuto. Nonostante la rimonta subita, il piazzamento finale delle azzurre nel girone si rivela cruciale, garantendo loro una posizione migliore rispetto alle svedesi in vista dei prossimi playoff Mondiali.

Il percorso delle azzurre nel girone di qualificazione

Il secondo posto conquistato dall'Italia è il frutto di un cammino solido e coerente. La squadra di Soncin ha mantenuto un buon rendimento per tutta la fase a gironi, pur dovendo cedere il primato alla Danimarca, che si è dimostrata superiore. La vittoria delle danesi sulla Serbia ha reso di fatto ininfluente, ai fini della qualificazione diretta, l'esito dello scontro tra Svezia e Italia.

Ciononostante, il pareggio ottenuto dalle azzurre non è stato vano, poiché permette loro di affrontare la fase dei playoff partendo da una posizione di vantaggio rispetto alle dirette avversarie scandinave.

Le azzurre hanno saputo mostrare carattere e determinazione, in particolare nella prima metà della gara, ma la reazione della Svezia nella ripresa è stata altrettanto decisa, portando al pareggio in pochi minuti. La classifica finale del Gruppo 1 si è così delineata: Danimarca con 14 punti, seguita dall'Italia a 9 punti, dalla Svezia a 8 punti e dalla Serbia a 1 punto.

Le prospettive per i playoff Mondiali

La qualificazione ai playoff rappresenta ora la nuova e fondamentale sfida per la nazionale italiana.

Il piazzamento favorevole ottenuto, in quanto tra le migliori seconde classificate, consentirà alle azzurre di avere un percorso teoricamente più agevole nel sorteggio e nelle successive sfide. Il regolamento, infatti, premia le squadre con il miglior rendimento nei gironi, offrendo loro un vantaggio strategico.

La squadra di Soncin dovrà ora concentrarsi sulla preparazione ottimale per affrontare al meglio questi impegni decisivi, che determineranno l'accesso alla fase finale del Mondiale. Il cammino fin qui intrapreso, caratterizzato da momenti di grande determinazione e da una notevole capacità di reazione, lascia ben sperare. La prestazione offerta in Svezia, specialmente nel primo tempo, ha confermato la crescita del gruppo e la sua abilità nel confrontarsi con avversarie di alto livello. L'obiettivo primario rimane la qualificazione al Mondiale, un traguardo che passa necessariamente attraverso il successo nei prossimi playoff.