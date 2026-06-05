L’Italia femminile ha mantenuto vive le sue speranze di qualificazione ai Mondiali grazie a una convincente vittoria per tre a zero contro la Serbia. La partita, disputata all’Arena Garibaldi di Pisa, ha visto la squadra guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin imporsi nella ripresa dopo un primo tempo combattuto e ricco di tensione.

Le azzurre hanno faticato nei primi quarantacinque minuti, con la Serbia che si è resa pericolosa e ha costretto il portiere Giuliani a una parata decisiva su Slokic. Dopo l’intervallo, però, la partita è cambiata: l’Italia è cresciuta e ha trovato il vantaggio al 62°.

Greggi si è involata sulla fascia destra e ha servito un cross preciso per Bergamaschi, che di testa ha insaccato il gol dell’uno a zero. Poco dopo, Girelli ha avuto una nuova occasione, ma non è riuscita a superare la portiera avversaria.

Nel finale, la squadra italiana ha chiuso definitivamente la partita con altre due reti. All’82°, Salvai ha lanciato Bonansea sulla destra, la quale a sua volta ha servito a rimorchio Caruso: il suo destro non ha lasciato scampo a Kostic, siglando il raddoppio. Infine, all’89°, Bonansea ha trovato anche la gioia personale, approfittando di una respinta corta della portiera serba per fissare il risultato sul definitivo tre a zero.

Le dichiarazioni del Commissario Tecnico e l'obiettivo Mondiale

Al termine della gara, il commissario tecnico Andrea Soncin ha sottolineato la difficoltà dell’incontro e l’importanza della vittoria: “Queste sono le partite più complicate. Hai l’obbligo di vincere che va ad aumentare le responsabilità che già la maglia azzurra ti porta. Ci sono tante fasi del match, ho la fortuna di avere tante giocatrici di altissimo livello e con caratteristiche differenti. L’unico obiettivo era vincere, ci permette di andare in Svezia a giocarci una finale decisiva. Siamo partite a rilento ma siamo andate in crescendo. Voglio ringraziare il pubblico di Pisa”. Il successo consente all’Italia di affrontare la prossima trasferta in Svezia con la possibilità concreta di conquistare la qualificazione ai Mondiali, mantenendo così accese le speranze di partecipare alla rassegna iridata.

L'Arena Garibaldi: un sostegno fondamentale per le Azzurre

L’Arena Garibaldi di Pisa ha ospitato per la prima volta la Nazionale femminile in una gara ufficiale, offrendo un’atmosfera calorosa e coinvolgente. L’impianto è stato scelto proprio per permettere alle azzurre di contare sul sostegno del pubblico locale, con biglietti a prezzi popolari disponibili sia in Tribuna Coperta che in Gradinata. L’iniziativa ha favorito una buona affluenza di tifosi, che hanno potuto assistere anche a uno show musicale durante l’intervallo, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale per la squadra e i suoi sostenitori.