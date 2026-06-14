Alla Juventus prosegue il processo di riorganizzazione voluto da John Elkann dopo il recente cambio al vertice dell'area dirigenziale, mentre il Milan riflette sul futuro di uno dei suoi uomini simbolo, Christian Pulisic. Attenzione infine anche ad Alessandro Romano, giovane centrocampista della Roma che potrebbe presto scatenare una vera e propria asta di calciomercato.

Rivoluzione Juventus: Tognozzi in pole, resta viva la pista Benatia

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, la Juventus avrebbe intenzione di completare nel più breve tempo possibile il nuovo organigramma societario che farà capo al neo amministratore delegato Giovanni Carnevali.

La rivoluzione voluta da John Elkann non si limiterebbe infatti al vertice manageriale, ma potrebbe coinvolgere anche il ruolo di direttore sportivo.

Tra i dirigenti destinati a lasciare spazio ci sarebbe Marco Ottolini, il cui futuro apparirebbe in bilico. Per sostituirlo, il club bianconero avrebbe avviato contatti con Matteo Tognozzi, profilo molto apprezzato per il lavoro svolto negli ultimi anni.

Secondo Nicolino, Tognozzi avrebbe ricevuto qualche giorno di tempo per sciogliere le riserve e comunicare la propria decisione. La Juventus, tuttavia, non vuole farsi trovare impreparata e starebbe già valutando possibili alternative. Tra queste spicca il nome di Mehdi Benatia, ex difensore bianconero che recentemente ha lasciato il ruolo di direttore sportivo del Marsiglia.

Un profilo che conosce bene l'ambiente juventino e che potrebbe aiutare Carnevali ad ambientarsi in fretta.

Cardinale vuole blindare Pulisic, Romano accende il mercato della Roma

Nel frattempo il Milan sembrerebbe pronto a compiere una mossa importante per il futuro di Christian Pulisic. L'ottima prestazione all'esordio nel Mondiale con la nazionale americana, avrebbero rafforzato la convinzione di Gerry Cardinale sulla centralità del giocatore nel progetto rossonero.

Da quanto filtra nelle ultime ore, il proprietario del Milan starebbe infatti valutando di accelerare per il rinnovo contrattuale richiesto dal calciatore. L'obiettivo sarebbe quello di blindare uno degli uomini più rappresentativi della rosa e allontanare definitivamente le voci di mercato che negli ultimi giorni avevano accostato il suo nome alla Roma.

Proprio nella Capitale, intanto, si guarda con interesse alla situazione di Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 è rientrato a Trigoria dopo una stagione molto positiva in prestito allo Spezia, dove ha mostrato qualità e personalità superiori alla sua età. Prestazioni che avrebbero attirato l'attenzione di diversi club di Serie A.

Torino, Bologna, Fiorentina e Sassuolo starebbero infatti monitorando il giovane giallorosso e non è escluso che nelle prossime settimane possa svilupparsi una vera e propria corsa al talento italo svizzero. Per la Roma si tratterebbe di una notizia particolarmente importante: un'eventuale cessione consentirebbe infatti di generare un'ulteriore plusvalenza.