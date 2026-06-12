Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di alcuni dei protagonisti del campionato italiano. In casa Juventus potrebbe a sorpresa riaprirsi la situazione legata a Dusan Vlahovic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Sullo sfondo, intanto, si muove anche la Roma, attenta alle occasioni che potrebbero nascere da un Milan alle prese con un periodo di forte incertezza organizzativa e gestionale.

Vlahovic-Juve, Carnevali prepara il tentativo della svolta

Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta ai microfoni di TeleRadioStereo, la Juventus non avrebbe ancora abbandonato la speranza di trattenere Dusan Vlahovic.

Anzi, il recente cambio di amministratore delegato potrebbe favorire un ultimo tentativo per arrivare a una soluzione condivisa con l'attaccante serbo.

Dopo l'avvicendamento nel ruolo di ad, con Giovanni Carnevali pronto ad assumere un ruolo centrale nella gestione del club, la dirigenza bianconera starebbe valutando un ultimo confronto diretto con il centravanti prima della scadenza fissata al 30 giugno. L'obiettivo sarebbe comprendere se esistano margini per proseguire insieme e trovare un punto d'incontro sul piano economico da un'angolo di veduta differente rispetto a quello che aveva Comolli.

Sempre secondo Trotta, la questione principale resterebbe legata all'ingaggio. La Juventus potrebbe infatti essere ancora disponibile a garantire a Vlahovic uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione, considerato il tetto massimo sostenibile per le casse societarie.

A quel punto, però, la decisione passerebbe nelle mani del giocatore, chiamato eventualmente ad accettare la proposta senza pretendere ulteriori aumenti.

Milan, cresce il malumore. La Roma osserva il caso Pulisic

Se a Torino l'attenzione è rivolta ai rinnovi, a Milano continuano a emergere indiscrezioni relative a un certo malcontento interno. Diversi componenti della rosa rossonera non sarebbero infatti soddisfatti della situazione che si respira attorno al club, giudicato da più parti poco organizzato nella gestione della programmazione sportiva.

Tra i profili da monitorare ci sarebbe anche Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, classe 1998, resta uno dei giocatori più apprezzati del campionato e potrebbe attirare l'interesse di numerose società qualora il suo futuro dovesse diventare oggetto di riflessione.

Tra queste figura la Roma, che starebbe progettando un importante restyling delle corsie offensive.

L'obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di intervenire su entrambe le fasce. Per il settore destro il nome più caldo resta quello di Mason Greenwood, mentre sulla corsia opposta il profilo di Pulisic rappresenterebbe una suggestione di assoluto livello. Lo statunitense, valutato circa 35 milioni di euro, rientrerebbe in una lista di candidati destinata ad allargarsi nelle prossime settimane, ma il suo talento e la sua esperienza internazionale ne fanno già uno dei nomi più intriganti per il futuro attacco romanista.