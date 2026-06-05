Il mercato di giugno si comincia a scaldare fra possibili acquisti e cessioni pesanti. In merito a questo, la Juventus potrebbe salutare dopo appena un anno Jonathan David. A Roma invece, si starebbe preparando la prima offerta da recapitare al Marsiglia per Greenwood mentre il Milan seguirebbe lo stopper dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio.

Juventus, anche Comolli apre all'addio di David

Secondo quanto riferito da Luca Momblano nel corso di una diretta su Juventibus, alla Continassa sarebbe maturata una decisione significativa riguardo al futuro di Jonathan David.

L'attaccante canadese, arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza al Lille, potrebbe infatti lasciare Torino dopo appena una stagione.

A sorprendere sarebbe soprattutto il cambio di posizione di Damien Comolli. L'amministratore delegato bianconero era infatti considerato uno dei principali sostenitori della permanenza del centravanti e, fino a poche settimane fa, rappresentava l'ultimo vero baluardo interno contrario a una sua cessione. Qualcosa, però, sarebbe cambiato negli ultimi giorni. Il dirigente francese avrebbe deciso, evidentemente in sintonia con Spalletti e il resto dell'area tecnica, di ascoltare eventuali offerte per il classe 2000. Una cessione del centravanti garantirerebbe una plusvalenza sicura, considerando che il giocatore era arrivato senza costi di cartellino.

In questo scenario, il Mondiale potrebbe rappresentare una vetrina preziosa per rilanciare le quotazioni di David dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Milan, occhi su Inacio, la Roma prepara il primo assalto a Greenwood

Nel frattempo, anche il Milan continua a lavorare sottotraccia nonostante i profondi cambiamenti societari voluti da Gerry Cardinale. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe Gonçalo Inacio, leader difensivo dello Sporting Lisbona e punto di riferimento della formazione portoghese. Il centrale lusitano è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo della sua generazione e la sua valutazione avrebbe ormai raggiunto quota 40 milioni di euro, cifra che testimonia il peso specifico acquisito negli ultimi anni.

Una somma simile è quella che la Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo per rafforzare il proprio reparto offensivo. I giallorossi starebbero infatti preparando un primo assalto per Mason Greenwood, protagonista di una stagione molto positiva con il Marsiglia. L'offerta nel dettaglio, sarebbe composta da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus. Una proposta economicamente rilevante ma che, almeno inizialmente, potrebbe non soddisfare il club francese, il quale continuerebbe a valutare l'esterno inglese attorno ai 50 milioni di euro.