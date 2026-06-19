Nelle ultime ore, nuove indiscrezioni hanno acceso i riflettori su Juventus, Milan e Roma, impegnate su fronti differenti ma accomunate dalla volontà di programmare il futuro. Dalla possibile operazione che potrebbe portare un talento internazionale a Torino, passando per la ricerca del nuovo equilibrio dirigenziale rossonero, fino alle manovre economiche che interessano due club giallorossi, Lecce e Roma.

La Juventus studia Brahim Diaz: Spalletti lo apprezza, ma c’è il nodo Mourinho

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, nelle scorse ore si sarebbero registrati colloqui diretti tra il CEO della Juventus, Giovanni Carnevali, e l’intermediario di Brahim Diaz.

Un contatto che confermerebbe l’interesse della società bianconera nei confronti del fantasista marocchino, profilo particolarmente gradito al tecnico Luciano Spalletti. La Juventus starebbe infatti valutando le condizioni economiche e contrattuali necessarie per impostare un’eventuale trattativa con il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. Prima di qualsiasi affondo concreto, però, sarà necessario comprendere le intenzioni di José Mourinho, recentemente approdato sulla panchina delle Merengues. Il tecnico portoghese dovrà infatti decidere se considerare Brahim Diaz una pedina centrale del proprio progetto oppure se aprire alla possibilità di una sua partenza. Per il momento si tratta di una fase esplorativa, ma il nome del marocchino resta uno dei più apprezzati negli ambienti bianconeri.

Monchi suggestione per il Milan, Faticanti porta ossigeno alle casse della Roma

Sempre secondo Schira, tra i numerosi profili valutati dal Milan per completare la complessa ricostruzione del proprio organigramma societario sarebbe emerso anche il nome di Ramon Monchi. Il dirigente spagnolo, che in passato ha vissuto un’esperienza poco fortunata alla Roma, ha però recentemente firmato un contratto con l’Espanyol come direttore sportivo. Un incarico che si aggiunge alla sua attuale posizione di presidente del San Fernando e che rende particolarmente complessa una sua eventuale liberazione nel breve periodo.

Sul fronte economico, invece, arrivano notizie positive per Roma e Lecce grazie all’operazione che riguarda Giacomo Faticanti.

Il giovane centrocampista è stato riscattato dalla Juventus per un milione di euro, generando un piccolo ma significativo introito per entrambe le società. In virtù degli accordi sottoscritti al momento della cessione, il 35% dell’incasso finirà infatti nelle casse della Roma. Una plusvalenza che contribuisce ad avvicinare il club giallorosso all’obiettivo di reperire le risorse necessarie per rispettare i parametri economici richiesti dall’UEFA ed evitare possibili sanzioni nei prossimi mesi.