Le grandi manovre non riguardano soltanto il mercato dei calciatori. In casa Juventus prosegue infatti la riflessione sulla riorganizzazione dell'area sportiva, con il nome di Giovanni Rossi che starebbe prendendo quota per il futuro assetto dirigenziale. Parallelamente il Milan potrebbe assestare un primo colpo a parametro 0, mentre la Roma avrebbe acceso i riflettori su Favasuli, giovane terzino che piacerebbe anche alla Fiorentina. Occhio anche al duello fra Cagliari e Lecce per Alieu Njie del Torino.

Juventus, prende quota l'ipotesi Giovanni Rossi per il nuovo organigramma

La Juventus continua a lavorare sottotraccia per completare la ristrutturazione del proprio organigramma societario. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, Giovanni Rossi resterebbe infatti un nome concreto per entrare a far parte della nuova dirigenza bianconera. Una candidatura che starebbe trovando consensi ai piani alti del club e che potrebbe essere sostenuta in particolare da Giovanni Carvenali, neo amministratore delegato della società piemontese.

I due si conoscono da tempo e il dirigente avrebbe già proposto il profilo di Rossi all'interno delle discussioni sulla nuova struttura organizzativa della Juventus.

Resta da capire quale potrebbe essere il ruolo definitivo, ma le ipotesi più accreditate portano alle posizioni di direttore tecnico o direttore sportivo.

Milan su Diogo Leite, mentre la Roma segue da vicino Favasuli

Sul fronte mercato, invece, il Milan continua a muoversi per individuare i profili giusti da mettere a disposizione di Ruben Amorim. Secondo quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti su X, i rossoneri non avrebbero mai perso di vista Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999 seguito ormai da oltre un anno. Il centrale mancino è attualmente legato all'Union Berlino, ma il suo contratto è in scadenza a fine giugno e, in assenza di un accordo per il rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero.

Un'opportunità che il Milan osserva con grande interesse, pur dovendo fare attenzione alla concorrenza del Vasco da Gama.

Da monitorare anche la situazione legata a Costantino Favasuli. Il terzino destro del Catanzaro avrebbe attirato le attenzioni della Roma, alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne. Le prestazioni offerte dal classe 2004 in Serie B e una valutazione attorno ai sei milioni di euro rendono il profilo particolarmente interessante per i giallorossi. Attenzione, però, alla Fiorentina, che conserva il 50% sulla futura rivendita del giocatore e potrebbe decidere di inserirsi direttamente nella corsa per evitare di perdere il controllo su uno dei giovani italiani più promettenti del suo ruolo.

Infine Cagliari e Lecce sarebbero pronte a lanciarsi il guanto di sfida per Alieu Njie, ala offensiva classe 2005 attualmente in forza al Torino. Arrivare al calciatore svedese però non sarà semplice: l'Everton dei Friedkin avrebbe già mostrato concreto interesse e si sarebbe spinto fino a offrire 10 milioni di euro per lui. Una proposta rispedita al mittente dal presidente Urbano Cairo, che per Njie ne vorrebbe 15.