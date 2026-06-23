Stando alle rivelazioni del giornalista Schira, la Juventus avrebbe inviato degli emissari in Nuova Zelanda-Egitto per vedere da vicino Omar Marmoush. Parallelamente, il Milan continua a monitorare il profilo di Ugarte, dato in uscita dallo United, mentre il Napoli è pronto a intensificare i contatti con la Lazio per uno dei difensori più apprezzati da Massimiliano Allegri.

Juventus, osservatori per Marmoush: prende forma l'idea dal Manchester City

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira nel corso della trasmissione Rai Notti Mondiali, la Juventus avrebbe inviato alcuni emissari alla sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto per seguire da vicino Omar Marmoush, attaccante classe 1999 attualmente in forza al Manchester City.

Il centravanti egiziano rappresenterebbe uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, insieme al grande obiettivo Kolo Muani.

Alla base dell'interesse juventino ci sarebbe una situazione ormai diventata poco gradita al giocatore. Marmoush sarebbe infatti intenzionato a lasciare Manchester dopo essersi ritrovato per una stagione intera in una posizione da comprimario, con uno spazio inferiore rispetto alle aspettative. Proprio per questo motivo la Juventus starebbe valutando la fattibilità dell'operazione, che potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto da esercitare nella stagione 2027/28.

Una formula che consentirebbe ai bianconeri di contenere l'investimento iniziale e al tempo stesso di verificare l'impatto del giocatore nel campionato italiano.

Milan-Ugarte, pista ancora viva. Napoli pronto ad alzare l'offerta per Gila

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Schira, il Milan non avrebbe abbandonato la pista che porta a Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano, arrivato al Manchester United con aspettative elevate dopo il trasferimento dal Paris Saint-Germain, non sarebbe riuscito a imporsi nel calcio inglese come sperato. I numeri della sua ultima stagione raccontano di appena 881 minuti distribuiti in 22 presenze di Premier League, senza gol né assist. Una situazione che potrebbe favorire un'uscita, magari attraverso una formula temporanea che permetta al giocatore di ritrovare continuità e fiducia.

Il Milan osserva con attenzione, convinto che il talento mostrato da Ugarte negli anni precedenti non sia svanito e che un contesto diverso possa valorizzarne nuovamente le qualità.

Nel frattempo il Napoli continua il proprio pressing per Mario Gila. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, la prima proposta da circa 15 milioni di euro presentata da Aurelio De Laurentiis non avrebbe soddisfatto la Lazio. Per questo motivo il club partenopeo sarebbe pronto a rilanciare fino a quota 20 milioni nel tentativo di avvicinarsi alle richieste biancocelesti. Non è escluso che nei prossimi colloqui possano entrare in scena anche alcune contropartite tecniche, soluzione che potrebbe facilitare il dialogo tra le due società e avvicinare la fumata bianca per il difensore spagnolo.