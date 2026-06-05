Il mercato estivo continua a entrare nel vivo e, come spesso accade, le opportunità più interessanti nascono da situazioni che fino a poche settimane fa sembravano già definite. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, uno dei nomi destinati a tornare d'attualità in Serie A è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarebbe infatti nuovamente finito nel mirino della Juventus dopo un'improvvisa frenata della pista che lo avrebbe potuto portare al Milan. Nel frattempo, anche in casa Inter tiene banco il futuro di Davide Frattesi, destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato italiano nelle prossime settimane.

Goretzka-Juve, ritorno di fiamma: il Milan perde terreno

Leon Goretzka si appresta a chiudere la propria esperienza con il Bayern Monaco e dal prossimo primo luglio sarà libero di scegliere una nuova destinazione a parametro zero. Negli ultimi mesi il centrocampista tedesco aveva dato priorità al Milan, affascinato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Tuttavia, la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League e le incertezze legate alla situazione societaria avrebbero cambiato sensibilmente gli scenari.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, gli agenti del giocatore avrebbero ripreso i contatti con diverse società che in passato avevano manifestato interesse nei confronti del loro assistito.

Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe monitorando con attenzione l'evolversi della situazione. Sebbene anche i bianconeri non prenderanno parte alla prossima Champions League, il club torinese offrirebbe al giocatore maggiori garanzie sul piano progettuale e una struttura societaria considerata più stabile rispetto a quella attualmente vissuta dal Milan.

Frattesi, Roma e Napoli tornano alla carica

Restando in tema centrocampisti, una delle vicende più calde riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter sarebbe ormai destinato a lasciare la Pinetina e il suo profilo continua ad attirare l'attenzione di diversi club italiani. In prima fila ci sarebbero soprattutto Roma e Napoli, entrambe da tempo estimatrici delle qualità del mediano classe '99.

Nelle precedenti sessioni di mercato, le richieste dell'Inter, vicine ai 40 milioni di euro, avevano scoraggiato qualsiasi tentativo concreto. Oggi, però, lo scenario appare profondamente cambiato. La valutazione del giocatore sarebbe infatti scesa fino a circa 20 milioni di euro, cifra che potrebbe consentire la riapertura delle trattative.